La RAE se pronunció y definió cómo se llama los ciervos bebés

Los ciervos son una especie que pertenece al género de los cérvidos, y que hace vida en muchos lugares del hemisferio norte del planeta.

Los científicos han llegado a documentar hasta 27 subespecies distintas, esto sugiere que las curiosidades de los ciervos bebés son súper interesantes.

La variedad de ciervos que pueblan la Tierra es muy amplia. Cada especie reúne una serie de características físicas y hábitos cotidianos que permite a los investigadores clasificarla de acuerdo a dichas particularidades.

Los ciervos bebés son pequeños animales mamíferos que se le conocen con el nombre de cervatillo, aunque a los grandes ciervos bebés también se le llaman terneros.

Desde que nacen, los ciervos bebés son capaces de reconocer a su madre, pero no pueden valerse por sí mismos. De hecho, suelen permanecer bajo el cuidado de sus madres durante aproximadamente un año.

Hay cerca de 51 especies de ciervos bebés en el mundo.

Un ciervo joven, a menudo con manchas blancas y patas inestables, se llama cervatillo. Estas criaturas vulnerables están diseñadas para sobrevivir desde el nacimiento y dependen del camuflaje y el instinto para navegar durante sus primeras semanas en la naturaleza.

Comprender el comportamiento de los cervatillos es crucial tanto para los entusiastas de la vida silvestre como para cualquiera que se encuentre con uno en el bosque.

RAE: ¿Cómo se llama la cría del ciervo?

Como todos los mamíferos, los ciervos son animales vivíparos: la cría se desarrolla dentro del vientre de la madre, se alimenta de ella y al completar su desarrollo, nace.

Los ciervos paren una sola cría (muy rara vez dos), llamada cervato o cervatillo, tras un período de gestación que oscila entre los 6 y 8 meses, según la especie.

Los cervatillos son amamantados hasta los 3 meses de vida y continúan bajo el cuidado de sus madres hasta que tienen 2 años de edad.

Una vez que el apareamiento ha ocurrido con éxito, las crías nacen aproximadamente 200 días después. Generalmente nace un único cervatillo, aunque se han registrado casos en algunas especies donde han nacido más de uno.

Los cervatillos son lentos y temblorosos al principio, pero pocas horas después de haber nacido, ya son capaces de caminar.

Fuente: somosmamas.com.ar y