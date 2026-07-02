La RAE determinó cómo se llama la cría del burro y la yegua

Como es el caso de la cría de la yegua y el burro, cuyo nombre se denomina mula. Pero, al revés. la cría de la combinación del caballo y la burra, recibe un nombre distinto que muy pocos conocen.

Lo cierto es que el caballo es una de las especies más antiguas que se conocen en el mundo animal. Sus raíces se remontan a millones de años, y se cree que su primera aparición es América del Norte hace cincuenta y cinco millones de años.

Con el paso del tiempo, los caballos evolucionaron y se adaptaron a diferentes entornos, lo que llevó a su expansión y, sobre todo, su domesticación.

Pero su unión es uno de los cruces más conocidos y habituales. La dispersión por Eurasia especialmente, pero en general por todo el mundo, hizo que ambas especies pudieran cruzarse, originando animales mestizos o híbridos.

Por un lado, está el caso de la mula, un híbrido muy usado en trabajos agrícolas y un cruce de la yegua (la hembra del caballo) con el burro (el macho de la burra).

Así es la cría o gestación de un caballo macho y una burra hembra: conoce al burdégano.

Por supuesto, un caballo macho y una burra hembra también se han cruzado, y aunque no es tan conocido como la mula, el burdégano es el resultado y cría del cruce de ambos animales.

Un híbrido que, sin embargo, no es tan frecuente debido a que se suele valorar menos por ser más pequeño, menos resistente y complicado de entrenar a diferencia de la mula.

¿Qué es un burdégano y en qué se diferencia?

Existe otro híbrido dentro de la familia de los équidos: el burdégano, resultado del cruce entre una burra (hembra) y un caballo (macho).

Aunque comparte la naturaleza híbrida con la mula, el burdégano es menos común y generalmente menos valorado por sus menores cualidades físicas y su temperamento más difícil.

A pesar de que burros y yeguas pueden convivir en estado salvaje en algunas regiones, la reproducción entre ambas especies no se da de forma espontánea.

Fuente: larazon.es