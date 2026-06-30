"El alga" o "la alga": la RAE dio una lapidaria respuesta de cómo se dice

En estos casos en español lo correcto es usar el artículo el pese a que sea una palabra femenina. Es decir, se dice el alga en singular. De hecho, la forma normal en plural es las algas.

¿Por qué debemos escribir el artículo masculino si es una palabra femenina?

El error aparece porque alga es una palabra femenina y muchos hablantes esperan que el artículo también sea la. Sin embargo, el español tiene una regla muy concreta para este tipo de sustantivos.

Cuando un nombre femenino empieza por a tónica, el artículo la cambia a el si aparece justo delante del sustantivo. No ocurre porque la palabra se vuelva masculina, sino por una cuestión histórica y de uso asentado en la lengua.

Por eso decimos el alga, igual que decimos el agua, el águila o el aula. En todos esos casos, el artículo tiene forma masculina, pero el sustantivo conserva su género femenino.

La prueba está en la concordancia, ya que no diríamos el alga verde oscuro si el adjetivo se refiere al sustantivo como masculino, sino el alga verde, el alga marina o el alga roja.

La palabra sigue funcionando como femenina. De hecho, si colocamos el adjetivo entre el artículo y el sustantivo no hay que cambiar el género. Por ejemplo, la hermosa alga.

Fuente: okdiario.com