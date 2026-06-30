"El alga" o "la alga": la RAE dio una lapidaria respuesta de cómo se dice

La Real Academia Española es el organismo que hace cumplir las reglas del idioma español. Cómo se dice, "el alga" o "la alga", la RAE resolvió la duda.
Existen palabras que nos generan dudas en el idioma español por una letra, pero otras son todavía más complejas. Parece que son sencillas hasta que llega el momento de acompañarlas de un artículo. Es lo que ocurre con el alga (o la alga) y la Real Academia Española (RAE) ha querido aclararlo.
Este fenómeno a la hora de elegir artículo ocurre con agua, águila, área y también con alga. Pero saber qué artículo le corresponde es más sencillo de lo que parece. Y es que según la RAE es un nombre femenino que empieza por a tónica.
En estos casos en español lo correcto es usar el artículo el pese a que sea una palabra femenina. Es decir, se dice el alga en singular. De hecho, la forma normal en plural es las algas.
¿Por qué debemos escribir el artículo masculino si es una palabra femenina?
El error aparece porque alga es una palabra femenina y muchos hablantes esperan que el artículo también sea la. Sin embargo, el español tiene una regla muy concreta para este tipo de sustantivos.
Cuando un nombre femenino empieza por a tónica, el artículo la cambia a el si aparece justo delante del sustantivo. No ocurre porque la palabra se vuelva masculina, sino por una cuestión histórica y de uso asentado en la lengua.
Por eso decimos el alga, igual que decimos el agua, el águila o el aula. En todos esos casos, el artículo tiene forma masculina, pero el sustantivo conserva su género femenino.
La prueba está en la concordancia, ya que no diríamos el alga verde oscuro si el adjetivo se refiere al sustantivo como masculino, sino el alga verde, el alga marina o el alga roja.
La palabra sigue funcionando como femenina. De hecho, si colocamos el adjetivo entre el artículo y el sustantivo no hay que cambiar el género. Por ejemplo, la hermosa alga.
Fuente: okdiario.com