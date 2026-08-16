Árbol limonero: cómo usar granos de lentejas para que los limones crezcan fuertes y sanos

El extracto de lentejas proporciona un impulso biológico que mejora la absorción de nutrientes del suelo, traduciéndose en raíces más fuertes y una floración más abundante.

Las lentejas pueden fortalecer las raíces de tu árbol limonero.

Al fortalecer la estructura del árbol, el limonero se vuelve más resistente frente a plagas comunes y cambios climáticos, lo que garantiza una cosecha de calidad.

Un sistema radicular optimizado permite que el limón gane mayor tamaño, sabor y jugosidad, evitando que los frutos caigan prematuramente.

Cómo aplicar el truco de forma correcta

Para que esta técnica casera funcione a la perfección y tu limonero reciba los nutrientes de manera constante, los especialistas sugieren seguir estos pasos sencillos: