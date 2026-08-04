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Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cajas de cartón en su tierra y para qué sirve

Si querés que tu frutal estalle de flores y dé frutos jugosos, debes aplicar este truco totalmente natural y ecológico

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Para que el truco casero sea efectivo, debes hacerlo con una serire de medidas y requisitos. 

Para que el truco casero sea efectivo, debes hacerlo con una serire de medidas y requisitos. 

Tener un árbol limonero en el patio o en la huerta de casa es un verdadero lujo. Sin embargo, mantenerlo sano, fuerte y lleno de frutos a veces puede transformarse en un verdadero desafío dentro del mundo de la jardinería hogareña.

En ese sentido, entre los secretos mejor guardados por los expertos en cultivo ecológico y permacultura, existe una recomendación que cobra cada vez más fuerza: colocar cajas de cartón sobre la superficie de la tierra del cítrico.

Las cajas de cart&oacute;n pueden servir para mantener al limonero en buena forma y salud.

Las cajas de cartón pueden servir para mantener al limonero en buena forma y salud.

Para qué sirve colocar cartón en el árbol limonero

Lejos de ser un simple desecho, utilizar este material como acolchado o mulching orgánico alrededor del tronco trae múltiples beneficios biológicos y estructurales. Las razones principales por las cuales se aconseja esta práctica son las siguientes:

  • Retención óptima de la humedad: el cartón funciona como una barrera física que frena drásticamente la evaporación del agua provocada por el sol directo y las altas temperaturas, permitiendo que la tierra se mantenga hidratada por más tiempo sin encharcar el árbol.

  • Control natural de malezas: al cubrir por completo la superficie, el material bloquea el paso de la luz solar, impidiendo de forma totalmente orgánica que germinen hierbas no deseadas que compiten por los nutrientes.

  • Atracción de lombrices y regeneración del suelo: la celulosa húmeda crea un microclima ideal y oscuro que atrae lombrices y microorganismos benéficos, los cuales procesan la materia orgánica y enriquecen la tierra.

  • Protección térmica: el acolchado actúa como un aislante natural que resguarda las raíces superficiales del limonero tanto del calor extremo del verano como de las heladas en invierno.

Con este truco, puedes atraer a las lombrices, beneficiosas para tu limonero.&nbsp;

Con este truco, puedes atraer a las lombrices, beneficiosas para tu limonero.

Cómo aplicarlo de forma correcta

Para que esta técnica casera funcione a la perfección y no dañe el ejemplar, los especialistas sugieren seguir un par de claves básicas:

  • Preparación adecuada: es fundamental retirar cualquier cinta adhesiva, etiquetas plásticas o restos de tinta brillante del cartón antes de colocarlo alrededor del árbol.

  • Distancia prudencial: se aconseja dejar una separación libre de unos diez a quince centímetros entre el material y el tronco del limonero, evitando así la acumulación excesiva de humedad que pueda favorecer la aparición de hongos.

En pocas palabras

  • Prevención de malezas: colocar cartón en la tierra del limonero bloquea la luz solar, impidiendo el crecimiento de hierbas no deseadas.
  • Atracción de lombrices: la celulosa húmeda del cartón fomenta la presencia de microorganismos benéficos que regeneran el suelo.
  • Protección de raíces: el acolchado de cartón actúa como aislante térmico, resguardando al limonero del calor extremo y las heladas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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