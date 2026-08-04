Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cajas de cartón en su tierra y para qué sirve

En ese sentido, entre los secretos mejor guardados por los expertos en cultivo ecológico y permacultura, existe una recomendación que cobra cada vez más fuerza: colocar cajas de cartón sobre la superficie de la tierra del cítrico.

Las cajas de cartón pueden servir para mantener al limonero en buena forma y salud.

Para qué sirve colocar cartón en el árbol limonero

Lejos de ser un simple desecho, utilizar este material como acolchado o mulching orgánico alrededor del tronco trae múltiples beneficios biológicos y estructurales. Las razones principales por las cuales se aconseja esta práctica son las siguientes: