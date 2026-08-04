Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cajas de cartón en su tierra y para qué sirve

Tener un árbol limonero en el patio o en la huerta de casa es un verdadero lujo. Sin embargo, mantenerlo sano, fuerte y lleno de frutos a veces puede transformarse en un verdadero desafío dentro del mundo de la jardinería hogareña.
En ese sentido, entre los secretos mejor guardados por los expertos en cultivo ecológico y permacultura, existe una recomendación que cobra cada vez más fuerza: colocar cajas de cartón sobre la superficie de la tierra del cítrico.
Para qué sirve colocar cartón en el árbol limonero
Lejos de ser un simple desecho, utilizar este material como acolchado o mulching orgánico alrededor del tronco trae múltiples beneficios biológicos y estructurales. Las razones principales por las cuales se aconseja esta práctica son las siguientes:
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Retención óptima de la humedad: el cartón funciona como una barrera física que frena drásticamente la evaporación del agua provocada por el sol directo y las altas temperaturas, permitiendo que la tierra se mantenga hidratada por más tiempo sin encharcar el árbol.
Control natural de malezas: al cubrir por completo la superficie, el material bloquea el paso de la luz solar, impidiendo de forma totalmente orgánica que germinen hierbas no deseadas que compiten por los nutrientes.
Atracción de lombrices y regeneración del suelo: la celulosa húmeda crea un microclima ideal y oscuro que atrae lombrices y microorganismos benéficos, los cuales procesan la materia orgánica y enriquecen la tierra.
Protección térmica: el acolchado actúa como un aislante natural que resguarda las raíces superficiales del limonero tanto del calor extremo del verano como de las heladas en invierno.
Cómo aplicarlo de forma correcta
Para que esta técnica casera funcione a la perfección y no dañe el ejemplar, los especialistas sugieren seguir un par de claves básicas:
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Preparación adecuada: es fundamental retirar cualquier cinta adhesiva, etiquetas plásticas o restos de tinta brillante del cartón antes de colocarlo alrededor del árbol.
Distancia prudencial: se aconseja dejar una separación libre de unos diez a quince centímetros entre el material y el tronco del limonero, evitando así la acumulación excesiva de humedad que pueda favorecer la aparición de hongos.
En pocas palabras
- Prevención de malezas: colocar cartón en la tierra del limonero bloquea la luz solar, impidiendo el crecimiento de hierbas no deseadas.
- Atracción de lombrices: la celulosa húmeda del cartón fomenta la presencia de microorganismos benéficos que regeneran el suelo.
- Protección de raíces: el acolchado de cartón actúa como aislante térmico, resguardando al limonero del calor extremo y las heladas.