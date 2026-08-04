Cuál es el mejor día de agosto para abonar árboles frutales, según el calendario lunar

Aplicar un abono al árbol frutal es una tarea de jardinería que tiene como propósito fomentar el crecimiento de la planta y, en este caso, estimular el desarrollo de frutas grandes y llenas de sabor. Para mejores resultados, también podemos consultar el calendario lunar antes de nutrir el ejemplar que tenemos en la huerta o el jardín.
Calendario lunar: este es el mejor día del mes para colocar abono en un árbol frutal
Como bien sabemos, el calendario lunar es una guía que nos sirve para saber cuándo conviene podar un árbol frutal según las fases de la Luna. Pero, además de obtener este dato, también nos ayuda a saber cuál es el día del mes ideal para colocar un abono en la planta, favoreciendo una mejor absorción de los nutrientes.
En este sentido, según el calendario lunar, el 28 de agosto es la fecha más recomendable del mes para aplicar fertilizante a los árboles frutales ya que, durante este día, las plantas atraviesan un período de intensa actividad, lo que ayudaría a aprovechar de forma más eficiente los nutrientes incorporados al suelo.
La explicación radica en que el 28 de agosto habrá Luna llena, un día en donde la savia tenderá a concentrarse en el sistema radicular. Esta condición favorece a que las raíces absorban con mayor eficacia los minerales y nutrientes aportados por el abono.
Como resultado, el árbol frutal fortalecerá su desarrollo y se preparará para las siguientes etapas de crecimiento, floración y producción de frutos. Por ese motivo, quienes siguen las sugerencias del calendario lunar mes a mes prefieren esperar hasta el 28 de agosto antes de realizar el abonado.
Más allá del día elegido, también es importante prestar atención al estado del suelo. Un terreno con humedad moderada suele facilitar la distribución del fertilizante y permite que los nutrientes lleguen con mayor facilidad hasta las raíces. En cambio, un suelo completamente seco o excesivamente encharcado puede reducir la eficacia de la aplicación.
Cómo aplicar correctamente el abono a un árbol frutal
Además de elegir una fecha favorable según el calendario lunar, la forma de aplicar el abono también influye en el desarrollo del árbol frutal. Lo más recomendable es distribuirlo alrededor de la zona donde se extienden las raíces, evitando colocarlo directamente sobre el tronco. De esta manera, los nutrientes podrán incorporarse al suelo en el área donde la planta los absorbe con mayor facilidad.
Una vez finalizada la aplicación, expertos en jardinería recomiendan realizar un riego moderado. El agua ayuda a integrar el abono con la tierra y favorece que los nutrientes comiencen a desplazarse hacia el sistema radicular del árbol frutal.