Cuál es el mejor día de agosto para abonar árboles frutales, según el calendario lunar

28 de agosto, un día clave para abonar los árboles frutales.

La explicación radica en que el 28 de agosto habrá Luna llena, un día en donde la savia tenderá a concentrarse en el sistema radicular. Esta condición favorece a que las raíces absorban con mayor eficacia los minerales y nutrientes aportados por el abono.

Como resultado, el árbol frutal fortalecerá su desarrollo y se preparará para las siguientes etapas de crecimiento, floración y producción de frutos. Por ese motivo, quienes siguen las sugerencias del calendario lunar mes a mes prefieren esperar hasta el 28 de agosto antes de realizar el abonado.

Más allá del día elegido, también es importante prestar atención al estado del suelo. Un terreno con humedad moderada suele facilitar la distribución del fertilizante y permite que los nutrientes lleguen con mayor facilidad hasta las raíces. En cambio, un suelo completamente seco o excesivamente encharcado puede reducir la eficacia de la aplicación.

Siguiendo las instrucciones del calendario lunar, el árbol frutal crecerá con fuerza.

Cómo aplicar correctamente el abono a un árbol frutal

Además de elegir una fecha favorable según el calendario lunar, la forma de aplicar el abono también influye en el desarrollo del árbol frutal. Lo más recomendable es distribuirlo alrededor de la zona donde se extienden las raíces, evitando colocarlo directamente sobre el tronco. De esta manera, los nutrientes podrán incorporarse al suelo en el área donde la planta los absorbe con mayor facilidad.

Una vez finalizada la aplicación, expertos en jardinería recomiendan realizar un riego moderado. El agua ayuda a integrar el abono con la tierra y favorece que los nutrientes comiencen a desplazarse hacia el sistema radicular del árbol frutal.