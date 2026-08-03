Arrojan 9.000 árboles de Navidad sobre humedales y logran recuperar una superficie equivalente 200 canchas de fútbol

En marzo de 2025, el programa recolectó cerca de 9.000 árboles de Navidad. Los equipos los ataron en paquetes de entre 50 y 60 ejemplares antes de que helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana los trasladaran hasta áreas seleccionadas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Urbano de Bayou Sauvage, uno de los últimos grandes espacios de humedales cercanos a Nueva Orleans.

Los árboles de Navidad que nadie quería ahora ayudan a recuperar uno de los ecosistemas más amenazados de EE.UU.

El proyecto nació como una respuesta a una crisis ambiental que afecta a toda la costa de Luisiana. Desde la década de 1930, el estado perdió más de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio costero debido a la erosión, el aumento del nivel del mar, el hundimiento natural del suelo y la reducción de sedimentos que históricamente llegaban desde el río Misisipi.

Las marismas cumplen una función fundamental. Absorben parte del impacto de las tormentas, reducen la fuerza de las olas y sirven como refugio para numerosas especies. También ayudan a proteger a las comunidades cercanas frente a inundaciones, aunque los especialistas advierten que no pueden detener por completo fenómenos extremos como los huracanes.

Con el paso de los años, los árboles abandonados después de Navidad se transformaron en una herramienta inesperada de restauración ambiental. El programa logró estabilizar y recuperar cientos de hectáreas de humedales, una superficie equivalente a casi 200 campos de fútbol.