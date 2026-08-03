Arrojan 9.000 árboles de Navidad sobre humedales y logran recuperar una superficie equivalente 200 canchas de fútbol

Cada año, después de las fiestas, miles de árboles de Navidad terminan abandonados en las calles o en los vertederos. Pero en Nueva Orleans, algunos tienen un destino completamente diferente. Vuelven a la naturaleza para ayudar a recuperar una costa que lleva décadas desapareciendo.
Desde hace casi 30 años, la ciudad recolecta árboles de Navidad naturales usados y los transporta hasta los humedales costeros de Luisiana, donde son colocados para frenar la erosión. En lugar de convertirse en residuos, los árboles funcionan como barreras naturales que ayudan a capturar sedimentos y recuperar terreno perdido.
Miles de árboles de Navidad tuvieron una segunda vida y ayudaron a restaurar un ecosistema en peligro
El proceso parece sacado de una historia de conservación poco común. Los árboles son agrupados en grandes paquetes y trasladados en helicópteros hasta zonas estratégicas de los humedales. Una vez allí, la madera comienza a retener barro y restos vegetales que llegan con el movimiento del agua, creando las condiciones necesarias para que vuelvan a crecer las plantas típicas de las marismas.
En marzo de 2025, el programa recolectó cerca de 9.000 árboles de Navidad. Los equipos los ataron en paquetes de entre 50 y 60 ejemplares antes de que helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana los trasladaran hasta áreas seleccionadas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Urbano de Bayou Sauvage, uno de los últimos grandes espacios de humedales cercanos a Nueva Orleans.
Los árboles de Navidad que nadie quería ahora ayudan a recuperar uno de los ecosistemas más amenazados de EE.UU.
El proyecto nació como una respuesta a una crisis ambiental que afecta a toda la costa de Luisiana. Desde la década de 1930, el estado perdió más de 5.000 kilómetros cuadrados de territorio costero debido a la erosión, el aumento del nivel del mar, el hundimiento natural del suelo y la reducción de sedimentos que históricamente llegaban desde el río Misisipi.
Las marismas cumplen una función fundamental. Absorben parte del impacto de las tormentas, reducen la fuerza de las olas y sirven como refugio para numerosas especies. También ayudan a proteger a las comunidades cercanas frente a inundaciones, aunque los especialistas advierten que no pueden detener por completo fenómenos extremos como los huracanes.
Con el paso de los años, los árboles abandonados después de Navidad se transformaron en una herramienta inesperada de restauración ambiental. El programa logró estabilizar y recuperar cientos de hectáreas de humedales, una superficie equivalente a casi 200 campos de fútbol.
En pocas palabras
- 9.000 árboles de Navidad: Recolectados para restaurar humedales costeros en Luisiana.
- Restauración de ecosistemas: Los árboles actúan como barreras naturales contra la erosión.
- Recuperación de terreno: Se han recuperado cientos de hectáreas, equivalentes a casi 200 canchas de fútbol.