Fueron a buscar a la hija para su cumpleaños y murieron al caerles un árbol encima en San Carlos

Un viaje para celebrar en familia

La familia vivía en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Horas antes del accidente, la menor había viajado con las divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una jornada deportiva en San Rafael. El regreso estaba previsto con la delegación por la noche, pero sus padres prefirieron ir a buscarla para compartir el día de su cumpleaños y avanzar con los preparativos.

La fiesta estaba programada para el próximo fin de semana, pero el viaje terminó de la peor manera cuando un árbol de gran porte cayó sobre el vehículo en el que se trasladaban. Los dos adultos murieron y la joven fue la única integrante de la familia que logró sobrevivir.