Una verdadera tragedia golpeó a una familia de Luján de Cuyo este sábado por la tarde. Los padres de una joven que cumplía 15 años viajaron hasta San Rafael para buscarla y pasar el día con ella antes de la gran fiesta prevista para el fin de semana siguiente. Sin embargo, el viaje de regreso terminó de la peor manera cuando un árbol cayó de golpe sobre el auto en el que circulaban por la Ruta Nacional 143, provocando la muerte de ambos adultos.
Fueron a buscar a la hija para su cumpleaños y murieron al caerles un árbol encima en San Carlos
El viento Zonda provocó la caída de un árbol sobre un auto en San Carlos, causando la muerte de los padres de una adolescente que fueron a buscarla para su cumpleaños
Un viaje para celebrar en familia
La familia vivía en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Horas antes del accidente, la menor había viajado con las divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una jornada deportiva en San Rafael. El regreso estaba previsto con la delegación por la noche, pero sus padres prefirieron ir a buscarla para compartir el día de su cumpleaños y avanzar con los preparativos.
La fiesta estaba programada para el próximo fin de semana, pero el viaje terminó de la peor manera cuando un árbol de gran porte cayó sobre el vehículo en el que se trasladaban. Los dos adultos murieron y la joven fue la única integrante de la familia que logró sobrevivir.
El viento desató la tragedia en San Carlos
El accidente ocurrió cerca de las 16.35 en la Ruta 143, en el paraje Paso de las Carretas, en San Carlos. En medio de fuertísimas ráfagas del viento Zonda, un árbol gigante se desplomó sobre el vehículo. Cuando la Policía y los médicos llegaron al lugar tras los llamados al 911, confirmaron que los dos adultos que iban adelante habían muerto por el impacto.
En la parte trasera del auto viajaba la quinceañera junto a otra mujer de 52 años. Ambas sufrieron heridas, quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas por bomberos, Defensa Civil y médicos del SEC. Tras el rescate, las trasladaron al Hospital Scaravelli de Tunuyán. Debido al peligro de que cayeran más árboles por el viento, la Policía cortó de manera preventiva el tránsito en la zona.
En pocas palabras
- Tragedia en San Carlos: los padres de una joven murieron al caerles un árbol cuando fueron a buscarla para pasar el día de su cumpleaños.
- Viento Zonda: las fuertes ráfagas provocaron la caída del árbol sobre el auto en la Ruta 143.
- Sobrevivientes: la adolescente y una mujer resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Scaravelli de Tunuyán, pero los padres de la joven murieron en el accidente.