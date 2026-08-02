El brutal femicidio de Gemma Álvarez (34) en la provincia de San Juan continúa sumando derivaciones judiciales y emocionales tras la detención de su ex pareja, Matías Ezequiel Marín. Mientras la Justicia determinó que el acusado cumpla un año de prisión preventiva, la hija mayor del imputado utilizó sus redes sociales para expresar la conmoción de su entorno mediante un mensaje contundente dirigido a su padre: “Te amo, te amo y te amo, pero tenés que pagar las consecuencias”.
"Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias": el desgarrador mensaje de la hija del autor del brutal femicidio en San Juan
Mientras la autopsia reveló que la víctima recibió 31 puñaladas, la joven condenó el ataque, despidió con afecto a la ex pareja de su padre y pidió respeto para ambas familias.
A través de una serie de publicaciones acompañadas por el video de la detención de Marín en el barrio Villa Obrera de Chimbas, la joven hizo público el complejo proceso emocional que atraviesa la familia.
"Qué locura te pasó por la cabeza, pa?": el dolor y la despedida a la víctima
Lejos de justificar el accionar de su progenitor, la joven expuso la perplejidad y el dolor que provocó el crimen en su círculo íntimo. En uno de los textos más directos hacia el imputado, cuestionó: “Mi vida te amo yo, pero ¿qué locura te pasó por la cabeza, pa?”.
Asimismo, la hija de Marín dedicó emotivas palabras a Gemma Álvarez, con quien mantenía un vínculo afectivo construido durante la convivencia con su padre: “Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotros. Espero que ahora descanses en paz, Gemma de mi corazón. Siempre estarás en mí. Mandá muchas fuerzas a tu familia y principalmente al amor de tu vida, la Luchi”.
Ante las reacciones generadas en las plataformas digitales, la joven solicitó empatía para los hijos involucrados en la tragedia: “No es por defender lo indefendible, sino que más respeto porque las dos familias estamos pasando un dolor grandísimo, y más por las hijas, que nos duele por Gemma y por nuestro papá”.
Prisión preventiva, 31 puñaladas y un manuscrito en la escena
En el plano judicial, la UFI Delitos Especiales formalizó la imputación durante la audiencia de control de detención ante el juez de Garantías Sergio López Martí. El magistrado hizo lugar al pedido fiscal y ordenó un año de prisión preventiva para Marín tras calificar el hecho como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que contempla como única sanción la prisión perpetua.
Durante la jornada se expusieron elementos probatorios clave para la causa:
- Informe de autopsia: Los peritajes forenses confirmaron que Gemma Álvarez sufrió 31 heridas cortopunzantes, las cuales le provocaron la muerte en el acto sobre la Costanera.
- Prueba documental: La fiscalía incorporó grabaciones de cámaras de seguridad que registraron la persecución en auto previa al ataque, además de un manuscrito hallado en el domicilio del imputado con la frase: "No aguanto más esta situación, perdón a mi madre y a mis hijas".
- Estrategia de la defensa: Marín se negó a declarar. Antes de la formalización de los cargos, solicitó un cuarto intermedio a su abogada defensora, María Filomena Noriega, alegando falta de aire, aunque posteriormente rechazó la atención médica y la audiencia se reanudó con normalidad.
En pocas palabras
- Femicidio en San Juan: Condenaron a Matías Ezequiel Marín a un año de prisión preventiva por el brutal crimen de Gemma Álvarez.
- Mensaje de la hija: La hija del femicida expresó su dolor en redes sociales: "Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias".
- Evidencia: La autopsia reveló 31 puñaladas y se encontraron grabaciones y un manuscrito en la escena del crimen.