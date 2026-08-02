"Te amo, pero tenés que pagar las consecuencias": el desgarrador mensaje de la hija del autor del brutal femicidio en San Juan

Asimismo, la hija de Marín dedicó emotivas palabras a Gemma Álvarez, con quien mantenía un vínculo afectivo construido durante la convivencia con su padre: “Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotros. Espero que ahora descanses en paz, Gemma de mi corazón. Siempre estarás en mí. Mandá muchas fuerzas a tu familia y principalmente al amor de tu vida, la Luchi”.

Ante las reacciones generadas en las plataformas digitales, la joven solicitó empatía para los hijos involucrados en la tragedia: “No es por defender lo indefendible, sino que más respeto porque las dos familias estamos pasando un dolor grandísimo, y más por las hijas, que nos duele por Gemma y por nuestro papá”.

Prisión preventiva, 31 puñaladas y un manuscrito en la escena

En el plano judicial, la UFI Delitos Especiales formalizó la imputación durante la audiencia de control de detención ante el juez de Garantías Sergio López Martí. El magistrado hizo lugar al pedido fiscal y ordenó un año de prisión preventiva para Marín tras calificar el hecho como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que contempla como única sanción la prisión perpetua.

Durante la jornada se expusieron elementos probatorios clave para la causa: