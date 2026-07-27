El caso de Florencia Romano marcó un punto de inflexión imborrable en la historia institucional y judicial de Mendoza. En diciembre de 2020, una llamada al 911 que no fue atendida con la urgencia requerida derivó en el femicidio de la adolescente de 14 años, a pesar de que la agresión ocurría a solo cinco minutos caminando de una comisaría. La tragedia expuso las fallas críticas del Estado en la gestión de emergencias y derivó en juicios, condenas y una postura determinante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que destacó el caso como un precedente sobre la responsabilidad estatal.
Así se fortaleció el 911 de Mendoza tras el femicidio de Florencia Romano
El femicidio de 2020 en Maipú fue tomado como precedente por la Corte tras una falla del llamado al 911 que obligó a reestructurar la atención en Mendoza
A partir de aquel quiebre, Mendoza impulsó un proceso de modernización integral del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y del sistema del 911, enfocado en corregir los errores del pasado y garantizar una respuesta rápida frente a situaciones de violencia de género.
Una muerte que pudo haberse evitado
El 12 de diciembre de 2020, un vecino de Maipú llamó al 911. Desde una casa cercana llegaban gritos de una mujer y el hombre sospechaba que se estaba produciendo un episodio de violencia de género.
La operadora no activó el procedimiento previsto para esos casos. Consideró que el aviso podía ser falso, terminó la comunicación y omitió cargar la emergencia en el sistema. Como consecuencia, ningún móvil policial fue enviado al domicilio donde Florencia Romano estaba siendo asesinada.
La Justicia concluyó que aquella omisión eliminó una posibilidad concreta de salvar a la adolescente de 14 años.
Profesionalización de los operadores: el fin de la discrecionalidad
Uno de los principales vacíos detectados durante la investigación del caso Romano fue la falta de contención e interpretación adecuada del riesgo por parte del personal de guardia. Frente a esto, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial implementó instancias de formación y capacitación permanente antes del inicio de cada turno.
El objetivo central del nuevo esquema es que los operadores cuenten con protocolos estrictos para la contención en crisis, la recolección de datos clave y la activación inmediata de los recursos policiales, anulando cualquier margen de desestimación en llamados de auxilio por violencia machista o situaciones críticas.
Geolocalización y rastreo inteligente de llamadas
En el aspecto tecnológico, la reestructuración del 911 incluyó la incorporación de un sistema de geolocalización automática de la víctima y cartografía actualizada en tiempo real. Esta herramienta permite ubicar de manera inmediata el origen de la llamada, incluso cuando la persona que se comunica no puede precisar su dirección, se encuentra desorientada o se interrumpe la comunicación.
La plataforma se articula con la red provincial de videovigilancia y las herramientas operativas del CEO, lo que permite auditar el recorrido del patrullero asignado y monitorear el tiempo de respuesta desde que se recepta la alerta hasta que las fuerzas de seguridad llegan al lugar.
Representación jurídica, querellas y dispositivos duales
El fortalecimiento de las políticas públicas tras la tragedia de Romano también abarcó la asistencia posterior a la llamada de emergencia. Con la creación del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito y la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica, el Estado mendocino pasó a constituirse como querellante en causas graves de violencia de género.
- Patrocinio estatal: desde 2024, el ministerio intervino como querellante en seis causas (cinco femicidios y una tentativa), logrando sentencias como una condena a 25 años en juicio abreviado.
- Intervenciones territoriales: solo entre enero y junio de 2026, el Centro de Asistencia realizó 1.062 intervenciones en toda la provincia para contención psicológica, social y asesoramiento a familias afectadas.
- Monitoreo de restricción: actualmente funcionan 104 pares de dispositivos duales (tobilleras y rastreadores) activos en la provincia sobre un total de 561 instalados desde la creación del sistema georreferencial, destinados a controlar de manera permanente a agresores con prohibición de acercamiento en casos de alto riesgo.
El trágico antecedente de Florencia Romano obligó a la gestión provincial a abandonar la improvisación en el área de emergencias. Aunque el dolor por la pérdida de la adolescente sigue presente, las reformas implementadas en el 911 buscan garantizar que ninguna llamada de auxilio vuelva a ser ignorada en Mendoza.
En pocas palabras
- Caso Romano: el femicidio de Florencia Romano en Maipú expuso fallas en la atención de emergencias del 911.
- Modernización del 911: se reestructuró el sistema con capacitación de operadores y tecnología de geolocalización.
- Asistencia a víctimas: se fortalecieron los centros de atención jurídica y de víctimas tras la tragedia.