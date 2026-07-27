Así se fortaleció el 911 de Mendoza tras el femicidio de Florencia Romano

La operadora no activó el procedimiento previsto para esos casos. Consideró que el aviso podía ser falso, terminó la comunicación y omitió cargar la emergencia en el sistema. Como consecuencia, ningún móvil policial fue enviado al domicilio donde Florencia Romano estaba siendo asesinada.

La Justicia concluyó que aquella omisión eliminó una posibilidad concreta de salvar a la adolescente de 14 años.

Florencia Romano tenía 14 años cuando fue asesinada por Pablo Arancibia, quien hoy cumple la pena de prisión perpetua. Foto: archivo

Profesionalización de los operadores: el fin de la discrecionalidad

Uno de los principales vacíos detectados durante la investigación del caso Romano fue la falta de contención e interpretación adecuada del riesgo por parte del personal de guardia. Frente a esto, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial implementó instancias de formación y capacitación permanente antes del inicio de cada turno.

El objetivo central del nuevo esquema es que los operadores cuenten con protocolos estrictos para la contención en crisis, la recolección de datos clave y la activación inmediata de los recursos policiales, anulando cualquier margen de desestimación en llamados de auxilio por violencia machista o situaciones críticas.

Geolocalización y rastreo inteligente de llamadas

En el aspecto tecnológico, la reestructuración del 911 incluyó la incorporación de un sistema de geolocalización automática de la víctima y cartografía actualizada en tiempo real. Esta herramienta permite ubicar de manera inmediata el origen de la llamada, incluso cuando la persona que se comunica no puede precisar su dirección, se encuentra desorientada o se interrumpe la comunicación.

La plataforma se articula con la red provincial de videovigilancia y las herramientas operativas del CEO, lo que permite auditar el recorrido del patrullero asignado y monitorear el tiempo de respuesta desde que se recepta la alerta hasta que las fuerzas de seguridad llegan al lugar.

Con geolocalización de llamadas, capacitaciones continuas a operadores y asistencia jurídica, el Estado mendocino busca optimizar las respuestas ante emergencias.

Representación jurídica, querellas y dispositivos duales

El fortalecimiento de las políticas públicas tras la tragedia de Romano también abarcó la asistencia posterior a la llamada de emergencia. Con la creación del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito y la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica, el Estado mendocino pasó a constituirse como querellante en causas graves de violencia de género.

Patrocinio estatal: desde 2024, el ministerio intervino como querellante en seis causas (cinco femicidios y una tentativa), logrando sentencias como una condena a 25 años en juicio abreviado.

desde 2024, el ministerio intervino como querellante en seis causas (cinco femicidios y una tentativa), logrando sentencias como una condena a 25 años en juicio abreviado. Intervenciones territoriales: solo entre enero y junio de 2026, el Centro de Asistencia realizó 1.062 intervenciones en toda la provincia para contención psicológica, social y asesoramiento a familias afectadas.

solo entre enero y junio de 2026, el Centro de Asistencia realizó 1.062 intervenciones en toda la provincia para contención psicológica, social y asesoramiento a familias afectadas. Monitoreo de restricción: actualmente funcionan 104 pares de dispositivos duales (tobilleras y rastreadores) activos en la provincia sobre un total de 561 instalados desde la creación del sistema georreferencial, destinados a controlar de manera permanente a agresores con prohibición de acercamiento en casos de alto riesgo.

Del trágico caso de Florencia Romano al compromiso de no ignorar ninguna llamada de auxilio.

El trágico antecedente de Florencia Romano obligó a la gestión provincial a abandonar la improvisación en el área de emergencias. Aunque el dolor por la pérdida de la adolescente sigue presente, las reformas implementadas en el 911 buscan garantizar que ninguna llamada de auxilio vuelva a ser ignorada en Mendoza.