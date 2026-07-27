Con ayuda de drones la Policía Rural rescató 20 aves silvestres y desbarató un criadero en Las Heras

Con las pruebas aéreas consolidadas, las autoridades irrumpieron en la propiedad y constataron la presencia de los 20 ejemplares protegidos por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Además del rescate de los animales, el personal policial incautó un importante arsenal de captura e insumos de tráfico ilegal:

50 jaulas de diversos tamaños.

25 tramperos mecánicos.

29 transportines utilizados para el traslado clandestino.

Tras confirmar el cautiverio con drones la policía irrumpió en una casa y halló 20 aves silvestres

Rehabilitación y situación judicial

Por directiva de la Oficina Fiscal de Las Heras, la totalidad de las aves y los elementos de cautiverio fueron secuestrados, mientras que el morador de la vivienda quedó formalmente imputado por presunta infracción a la legislación nacional de protección animal.

Imputaron por delito ambiental al morador de la casa donde hallaron 20 aves silvestres en Las Heras

Las aves rescatadas quedaron bajo la custodia de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. En sus instalaciones, los ejemplares serán sometidos a un exhaustivo chequeo veterinario para evaluar su estado de salud, iniciar su proceso de rehabilitación y, una vez que recuperen sus aptitudes silvestres, proceder a su reinserción en su hábitat natural.