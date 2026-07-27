La Policía de Mendoza logró rescatar 20 aves autóctonas protegidas durante un operativo realizado en una vivienda ubicada en la calle Sargento Cabral, en el distrito de El Challao, Las Heras.
Con ayuda de drones la Policía Rural rescató 20 aves silvestres y desbarató un criadero en Las Heras
Un operativo con drones de la Unidad VANT y la Policía Rural permitió rescatar las aves en Las Heras para su posterior rehabilitación y liberación ambiental
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Rural (Delegación Centro) en un trabajo conjunto con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, luego de que el organismo ambiental recibiera una denuncia sobre la tenencia no autorizada y comercialización de fauna silvestre.
Tecnología aérea para confirmar el delito
Una de las claves del éxito del operativo fue la intervención previa de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados). A través del sobrevuelo estratégico de drones sobre el inmueble, los investigadores pudieron confirmar visualmente desde el aire la presencia de decenas de jaulas colgadas y la logística montada para el cautiverio de las especies antes de ingresar al lugar.
Con las pruebas aéreas consolidadas, las autoridades irrumpieron en la propiedad y constataron la presencia de los 20 ejemplares protegidos por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Además del rescate de los animales, el personal policial incautó un importante arsenal de captura e insumos de tráfico ilegal:
- 50 jaulas de diversos tamaños.
- 25 tramperos mecánicos.
- 29 transportines utilizados para el traslado clandestino.
Rehabilitación y situación judicial
Por directiva de la Oficina Fiscal de Las Heras, la totalidad de las aves y los elementos de cautiverio fueron secuestrados, mientras que el morador de la vivienda quedó formalmente imputado por presunta infracción a la legislación nacional de protección animal.
Las aves rescatadas quedaron bajo la custodia de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. En sus instalaciones, los ejemplares serán sometidos a un exhaustivo chequeo veterinario para evaluar su estado de salud, iniciar su proceso de rehabilitación y, una vez que recuperen sus aptitudes silvestres, proceder a su reinserción en su hábitat natural.
En pocas palabras
- Rescate de aves: 20 aves silvestres fueron rescatadas en Las Heras.
- Tecnología VANT: drones de la Unidad VANT confirmaron el cautiverio ilegal.
- Secuestro de elementos: se incautaron más de cien jaulas y tramperos.