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Operativo en El Challao

Con ayuda de drones la Policía Rural rescató 20 aves silvestres y desbarató un criadero en Las Heras

Un operativo con drones de la Unidad VANT y la Policía Rural permitió rescatar las aves en Las Heras para su posterior rehabilitación y liberación ambiental

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Con ayuda de drones la Policía Rural rescató 20 aves silvestres y desbarató un criadero en Las Heras

Con ayuda de drones la Policía Rural rescató 20 aves silvestres y desbarató un criadero en Las Heras

La Policía de Mendoza logró rescatar 20 aves autóctonas protegidas durante un operativo realizado en una vivienda ubicada en la calle Sargento Cabral, en el distrito de El Challao, Las Heras.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Rural (Delegación Centro) en un trabajo conjunto con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, luego de que el organismo ambiental recibiera una denuncia sobre la tenencia no autorizada y comercialización de fauna silvestre.

El uso de drones por la Polic&iacute;a Rural fue clave para verificar el cautiverio ilegal de las aves que ahora ser&aacute;n rehabilitadas para volver a la naturaleza.

El uso de drones por la Policía Rural fue clave para verificar el cautiverio ilegal de las aves que ahora serán rehabilitadas para volver a la naturaleza.

Tecnología aérea para confirmar el delito

Una de las claves del éxito del operativo fue la intervención previa de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados). A través del sobrevuelo estratégico de drones sobre el inmueble, los investigadores pudieron confirmar visualmente desde el aire la presencia de decenas de jaulas colgadas y la logística montada para el cautiverio de las especies antes de ingresar al lugar.

Con las pruebas aéreas consolidadas, las autoridades irrumpieron en la propiedad y constataron la presencia de los 20 ejemplares protegidos por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Además del rescate de los animales, el personal policial incautó un importante arsenal de captura e insumos de tráfico ilegal:

  • 50 jaulas de diversos tamaños.
  • 25 tramperos mecánicos.
  • 29 transportines utilizados para el traslado clandestino.
Tras confirmar el cautiverio con drones la policía irrumpió en una casa y halló 20 aves silvestres

Tras confirmar el cautiverio con drones la policía irrumpió en una casa y halló 20 aves silvestres

Rehabilitación y situación judicial

Por directiva de la Oficina Fiscal de Las Heras, la totalidad de las aves y los elementos de cautiverio fueron secuestrados, mientras que el morador de la vivienda quedó formalmente imputado por presunta infracción a la legislación nacional de protección animal.

Imputaron por delito ambiental al morador de la casa donde hallaron 20 aves silvestres en Las Heras

Imputaron por delito ambiental al morador de la casa donde hallaron 20 aves silvestres en Las Heras

Las aves rescatadas quedaron bajo la custodia de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. En sus instalaciones, los ejemplares serán sometidos a un exhaustivo chequeo veterinario para evaluar su estado de salud, iniciar su proceso de rehabilitación y, una vez que recuperen sus aptitudes silvestres, proceder a su reinserción en su hábitat natural.

En pocas palabras

  • Rescate de aves: 20 aves silvestres fueron rescatadas en Las Heras.
  • Tecnología VANT: drones de la Unidad VANT confirmaron el cautiverio ilegal.
  • Secuestro de elementos: se incautaron más de cien jaulas y tramperos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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