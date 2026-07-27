Detuvieron a una mujer que reclutaba soldados para pelear en la guerra de Ucrania por 3.000 euros mensuales

Los elementos que le secuestraron a la mujer que reclutaba soldados para Ucrania.

Trata de personas hacia Ucrania

La investigación comenzó cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) interceptó a 4 hombres que se disponían a abordar un vuelo con destino final a Ucrania. Los pasajeros declararon que viajarían como albañiles para tareas de reconstrucción en zonas afectadas por la guerra.

Sin embargo, las entrevistas separadas revelaron múltiples inconsistencias: desconocían detalles básicos sobre el supuesto empleo en Ucrania, no sabían quién pagaba los pasajes ni quién los recibiría en destino, y carecían de boletos de regreso. Estas contradicciones alertaron a las autoridades y motivaron una pesquisa más profunda.

Finalmente admitieron que su verdadero objetivo era incorporarse al frente de combate. Según sus declaraciones, les habían ofrecido alrededor de 3.000 euros mensuales y firmarían el contrato una vez en Ucrania. Los reclutados fueron contactados principalmente a través de plataformas digitales y solo conocieron en persona a uno de los organizadores horas antes de dirigirse al aeropuerto.

La pesquisa permitió identificar a una pareja residente en Tigre como presuntos responsables del reclutamiento. Durante el reciente allanamiento detuvieron a la mujer, identificada como GriseldaInésOrtiz (45), con antecedentes como exagente de la Policía Bonaerense. Su pareja, señalada como cómplice principal, no fue hallada ya que había abandonado el país el 29 de junio con destino a Brasil.

En el operativo se incautaron elementos vinculados a la guerra, como un arma de fuego, ropa de camuflaje, gorros con insignias similares a las usadas por grupos de mercenarios, un bolso con los colores de Ucrania y varios parches alusivos a la guerra.