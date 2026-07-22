Guerra de drones: Ucrania asegura haber destrozado 13 barcos rusos

Por su parte, el ejército ruso respondió con el lanzamiento de tres misiles de crucero contra el carguero civil Golden Leo cerca del puerto de Odesa. La agresión destruyó casi por completo la nave de bandera de Guinea-Bissau y provocó la muerte de diez tripulantes. Las rutas de navegación comercial enfrentan ahora un escenario inédito de extrema peligrosidad.

Drones vs infraestructura energética

@usf_army continue dismantling Russia’s maritime logistics.



Over the past two days, operators struck:

10 cargo ships

1 oil tanker

2 tugboats



Since July 6: 196 enemy watercraft hit across the Black Sea and Sea of Azov. Every strike weakens Russia’s war machine. pic.twitter.com/WNb4GyLLDG — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 22, 2026

Las tropas defensivas ampliaron sus incursiones dirigidas a desactivar las redes de energía en los territorios ocupados. Un total de trece instalaciones de electricidad sufrieron daños directos en la península de Crimea. Desde el inicio de la operación especial a principios de mes, los efectivos atacaron más de cien objetivos estratégicos del sector eléctrico.