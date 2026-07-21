Escalada en Medio Oriente: Irán atacó bases de Estados Unidos y el precio del petróleo superó los U$S 90

Los inversores siguen atentos la situación en Medio Oriente, donde el mercado financiero reacciona con caídas en las acciones tecnológicas y subas considerables en activos vinculados a las materias primas.

Ataque de Irán a Kuwait.

Ataques en el Golfo Pérsico y su riesgo para el suministro de petróleo

Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron una serie de embestidas con drones y proyectiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Baréin y Kuwait. La operación fue confirmada por voceros oficiales de las fuerzas armadas de Teherán.

Entre los objetivos alcanzados figuran radares de alerta temprana, centros de comunicaciones y hangares con tecnología de última generación. Los gobiernos locales activaron de inmediato sus sistemas defensivos para neutralizar el peligro sobre las áreas residenciales.

Representantes norteamericanos informaron que sus sistemas de defensa lograron interceptar la mayoría de los proyectiles en la zona de conflicto. Sin embargo, admitieron daños materiales en infraestructuras clave del despliegue militar internacional.

Esta ofensiva representa un duro golpe a las conversaciones diplomáticas de paz que se venían realizando en las últimas semanas. Las autoridades de la región consideran que estos episodios implican un patrón sistemático de agresiones cruzadas.

Bombardeos en Medio Oriente. La comunidad internacional busca restablecer vías de comunicación de emergencia que eviten un colapso económico de mayor escala.

La amenaza contra el propio territorio y la ruta del petróleo

El gobierno de Irán advirtió que no dudará en bombardear zonas de su propia superficie terrestre para frenar hipotéticas incursiones enemigas. Esta contundente declaración busca desalentar eventuales operaciones terrestres de tropas aliadas en el área.

La franja marítima del estrecho de Ormuz continúa bajo máxima alerta, ya que por esa vía circula una quinta parte del envío global del recurso energético. Las empresas navieras decidieron desviar sus rutas habituales para proteger a sus tripulaciones y cargas.

El freno en el tránsito marítimo amenaza con prolongar la crisis durante varios meses. Frente a esta coyuntura, la comunidad internacional busca restablecer vías de comunicación de emergencia que eviten un colapso económico de mayor escala.

Frente a este escenario de incertidumbre, diversos países han comenzado a revisar sus reservas estratégicas para amortiguar el impacto directo en las tarifas de combustibles locales. La volatilidad del mercado dependerá de las próximas resoluciones diplomáticas y de la estabilidad en las rutas del transporte marítimo internacional.