En alza, el petróleo superó los 90 dólares por el recrudecimiento de los combates en Irán

El valor internacional del petróleo Brent superó la barrera de los 90 dólares por barril durante la jornada bursátil de este lunes. La cotización se posicionó en su nivel más alto registrado desde junio, impulsada de forma directa por la intensificación de las acciones militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.
El impacto militar en el precio del petróleo
La sostenida escalada bélica en Medio Oriente mantiene en vilo a los principales centros financieros del mundo. El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) confirmó la ejecución de incursiones aéreas contra posiciones logísticas y de defensa en territorio iraní por novena noche consecutiva. La respuesta del gobierno de Teherán incluyó maniobras defensivas y contraofensivas tácticas en zonas aledañas al Golfo Pérsico, lo que elevó la prima de riesgo geopolítico en los contratos a futuro de la energía.
La preocupación central de los operadores radica en el riesgo inminente de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo neurálgico por donde circula aproximadamente el 20% del suministro global de crudo. La agencia de seguridad marítima del Reino Unido (UKMTO) reportó que fue atacado un buque mercante en aguas cercanas al golfo de Omán. De forma simultánea, los Guardianes de la Revolución de Irán comunicaron la detección y detención forzosa de dos navíos cisterna que intentaron transitar por la zona fuera de los protocolos de control vigentes.
El crudo de referencia Brent del mar del Norte avanzó un 2,70% hasta los 90,48 dólares por barril, luego de registrar picos transitorios de 91,42 dólares durante la madrugada. Por su parte, el indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) experimentó una suba correlativa del 2,46%, ubicándose en 84,52 dólares la unidad al inicio de las operaciones matutinas. Ambos marcadores consolidan un proceso alcista que acumuló incrementos superiores al 4% a lo largo de la semana pasada.
Reacción en Wall Street ante la suba del petróleo
La volatilidad del sector del petróleo impactó de manera dispar en las bolsas de valores internacionales. En el continente asiático, el índice Hang Seng de Hong Kong anotó una ganancia del 2,31%, mientras que el indicador compuesto de Shanghái progresó un 1,32%.
En contrapartida, las plazas financieras de Europa y los contratos futuros de Wall Street mostraron signos evidentes de cautela y retrocesos moderados ante la incertidumbre global.
Los analistas de la banca corporativa neoyorquina observan con atención este fenómeno, debido a que coincide con el inicio de la temporada de presentación de balances contables de las principales compañías tecnológicas estadounidenses. La cotización de las divisas también reflejó este escenario inestable: el dólar estadounidense retrocedió frente al yen japonés, situándose en 162,34 yenes por unidad, en tanto el euro cedió una porción mínima de su valor relativo frente a la libra esterlina.