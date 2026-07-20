En alza, el petróleo superó los 90 dólares por el recrudecimiento de los combates en Irán

El estrecho de Ormuz es el escenario de los ataques cruzados en Medio Oriente.

El crudo de referencia Brent del mar del Norte avanzó un 2,70% hasta los 90,48 dólares por barril, luego de registrar picos transitorios de 91,42 dólares durante la madrugada. Por su parte, el indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) experimentó una suba correlativa del 2,46%, ubicándose en 84,52 dólares la unidad al inicio de las operaciones matutinas. Ambos marcadores consolidan un proceso alcista que acumuló incrementos superiores al 4% a lo largo de la semana pasada.

Reacción en Wall Street ante la suba del petróleo

La volatilidad del sector del petróleo impactó de manera dispar en las bolsas de valores internacionales. En el continente asiático, el índice Hang Seng de Hong Kong anotó una ganancia del 2,31%, mientras que el indicador compuesto de Shanghái progresó un 1,32%.

En contrapartida, las plazas financieras de Europa y los contratos futuros de Wall Street mostraron signos evidentes de cautela y retrocesos moderados ante la incertidumbre global.

Los analistas de la banca corporativa neoyorquina observan con atención este fenómeno, debido a que coincide con el inicio de la temporada de presentación de balances contables de las principales compañías tecnológicas estadounidenses. La cotización de las divisas también reflejó este escenario inestable: el dólar estadounidense retrocedió frente al yen japonés, situándose en 162,34 yenes por unidad, en tanto el euro cedió una porción mínima de su valor relativo frente a la libra esterlina.