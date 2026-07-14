El país árabe que destina miles de millones de dólares para dejar de depender del petróleo

Un país que quiere cambiar

Un acuerdo reciente definió el paquete de financiamiento restante por unos 5.100 millones de dólares. Trece bancos locales e internacionales brindan su respaldo a la ambiciosa construcción. Entidades de China, Hong Kong o Japón junto con instituciones de Francia conforman el consorcio inversor. Firmas de renombre como BNP Paribas, Societe Generale o Standard Chartered Bank forman parte del grupo.

La empresa Masdar tiene proyectos de energía renovable en todo Medio Oriente.

Las labores iniciales comenzaron en octubre del año 2025. Masdar dirige las acciones junto a la Compañía de Agua y Electricidad de los Emiratos. La planta solar fotovoltaica tendrá una capacidad de 5,2 gigavatios. El almacenamiento en baterías brindará 19 gigavatios hora adicionales. Toda la maquinaria proveerá energía limpia de manera constante durante todas las franjas horarias.

Un proyecto gigante

El proyecto gigante estará operativo para el año 2027. La obra funciona como un pilar dentro de la estrategia nacional orientada a diversificar la economía local. El objetivo central consiste en garantizar la seguridad del suministro eléctrico sin comprometer el entorno natural ni la estabilidad financiera de la región.

Masdar cuenta en la actualidad con una cartera de 65 gigavatios en diversas soluciones ecológicas. La meta para el cierre de la década contempla alcanzar los 100 gigavatios a escala global. Los accionistas principales incluyen a la corporación ADNOC, el fondo soberano Mubadala, además de la empresa estatal TAQA. De tal forma, buscan afianzarse como referentes mundiales del sector.