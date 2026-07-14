El comercio del centro mendocino cerrará sus puertas este miércoles a las 15 para sumarse al aliento de la Selección argentina, la que enfrentará a Inglaterra. Desde la cámara empresaria CECITYS confirmaron la medida de fuerza para que empleados y clientes puedan vivir la jornada deportiva del combinado nacional, recomendando realizar las compras durante la mañana.
Este miércoles los comercios de Mendoza cerrarán a las 15 y habrá colectivos durante el partido
Los comercios del centro mendocino bajarán sus persianas temprano el miércoles. Habrá un fuerte control policial durante el partido de la Selección argentina
Locales cerrados para alentar a la Selección Argentina
La decisión del sector mercantil de la Ciudad de Mendoza de bajar las persianas a partir de las 15 del miércoles responde a un acuerdo generalizado para acompañar a la Selección Argentina. Desde la cámara explicaron que el apoyo al conjunto albiceleste se siente de manera unánime en el microcentro, por lo que se consensuó liberar la franja horaria de la tarde para que tanto comerciantes como trabajadores participen de la jornada.
Los representantes del sector comercial sugirieron a los mendocinos planificar sus actividades y compras durante el turno mañana. El objetivo es evitar aglomeraciones de último momento antes del inicio del encuentro deportivo, garantizando que el personal de los locales pueda retirarse a tiempo a sus respectivos hogares para ver el partido de la Selección Argentina.
El transporte público y el operativo por la Selección Argentina
A diferencia de los locales comerciales, la Subsecretaría de Transporte detalló que el transporte público de pasajeros funcionará con normalidad en el Gran Mendoza. Las unidades de colectivos circularán bajo las frecuencias habituales de un día hábil tanto en la previa como durante y después del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra.
La continuidad del servicio busca asegurar el traslado seguro de los ciudadanos que deban regresar a sus hogares una vez finalizada la jornada laboral o el partido de fútbol. El Gobierno coordinó con las empresas concesionarias para mantener el monitoreo en tiempo real de las frecuencias de los colectivos y realizar refuerzos en caso de que la demanda de pasajeros lo requiera tras el evento de la Selección Argentina.
Un fuerte control policial habrá en el centro
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia diseñó un dispositivo de prevención especial que desplegará a 500 policías en puntos estratégicos del Gran Mendoza. El foco principal de atención estará puesto en la zona de la Plaza Independencia y la Peatonal Sarmiento, sitios tradicionales de concentración de simpatizantes de la Selección Argentina.
El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Néstor Majul, precisó que las acciones preventivas contarán con puestos de control fijos y móviles. Asimismo, las autoridades articularon tareas con preventores de la capital para ordenar el tránsito vehicular en las arterias principales y resguardar la infraestructura urbana ante la movilización de personas que se acerquen a celebrar los logros de la Selección Argentina.
En pocas palabras
- Comercio de Mendoza: Cerrará sus puertas este miércoles a las 15:00 para alentar a la Selección argentina.
- Transporte público: Circulará con normalidad durante todo el día, incluyendo la previa y posterior al partido.
- Seguridad: Se desplegarán 500 policías en puntos estratégicos del Gran Mendoza para garantizar la seguridad.