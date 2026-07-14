Este miércoles los comercios de Mendoza cerrarán a las 15 y habrá colectivos durante el partido

El transporte público y el operativo por la Selección Argentina

A diferencia de los locales comerciales, la Subsecretaría de Transporte detalló que el transporte público de pasajeros funcionará con normalidad en el Gran Mendoza. Las unidades de colectivos circularán bajo las frecuencias habituales de un día hábil tanto en la previa como durante y después del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra.

La continuidad del servicio busca asegurar el traslado seguro de los ciudadanos que deban regresar a sus hogares una vez finalizada la jornada laboral o el partido de fútbol. El Gobierno coordinó con las empresas concesionarias para mantener el monitoreo en tiempo real de las frecuencias de los colectivos y realizar refuerzos en caso de que la demanda de pasajeros lo requiera tras el evento de la Selección Argentina.

Un fuerte control policial habrá en el centro

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia diseñó un dispositivo de prevención especial que desplegará a 500 policías en puntos estratégicos del Gran Mendoza. El foco principal de atención estará puesto en la zona de la Plaza Independencia y la Peatonal Sarmiento, sitios tradicionales de concentración de simpatizantes de la Selección Argentina.

El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Néstor Majul, precisó que las acciones preventivas contarán con puestos de control fijos y móviles. Asimismo, las autoridades articularon tareas con preventores de la capital para ordenar el tránsito vehicular en las arterias principales y resguardar la infraestructura urbana ante la movilización de personas que se acerquen a celebrar los logros de la Selección Argentina.