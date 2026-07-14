Un operativo de seguridad que incluye 500 policías, sectores vallados y requisas personales se realizará este miércoles en las calles del Gran Mendoza previsto por el partido que la Selección argentina jugará contra Inglaterra en el Mundial 2026.
Seguridad anunció que habrá 500 policías en el Gran Mendoza por el partido de la Selección argentina
Se reforzará la presencia policial en calles y espacios verdes y se destinarán más policías que en los partidos anteriores de la Selección argentina
Lo anunciaron este martes el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, en conferencia de prensa.
Se reforzará la presencia policial en las plazas y demás espacios verdes en la previa y el post partido, explicó funcionario provincial y se incrementará de 350 a 500 la cantidad de policías encargados de la prevención en los departamentos del Gran Mendoza. Todos trabajarán con recargo de servicio.
El Ministerio de Seguridad anunció que también habrá mayor presencia policial en las calles de las distritales Sur, Valle de Uco y Este de la provincia de Mendoza.
Zonas valladas y requisas personales
En la ciudad de Mendoza se reforzará la custodia en zonas de alta concentración popular con motivo de los partidos de la Selección argentina: las calles Arístides Villanueva y Juan B. Justo y la avenida San Martín, especialmente en la intersección con la Peatonal Sarmiento.
En la previa se instalarán vallados perimetrales y se requisará a quienes pretendan acceder a esas zonas restringidas. "Es a modo preventivo", explicó Amat a la prensa.
El funcionario reconoció que las manifestaciones y festejos populares por los partidos de la Selección argentina han sido, en su mayoría, pacíficas y sin desmanes, con algunas excepciones por riñas y agresiones con elementos contundentes contra patrulleros policiales.
En Palmira, departamento San Martín, hubo 8 personas aprehendidas tras los festejos de la madrugada del domingo.
Habrá micros durante y después del partido de la Selección argentina
El Ministerio de Seguridad ratificó que el servicio de transporte público de pasajeros será normal este miércoles durante y después del partido de la Selección argentina contra Inglaterra teniendo en cuenta que el cotejo terminará con luz de día.
Los municipios, explicó el funcionario, van a colaborar con el Ministerio de Seguridad con el desplazamiento de preventores y personal a cargo, aunque, dijo, la gran tarea de prevención es responsabilidad de la Policía de Mendoza.