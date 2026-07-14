Seguridad anunció que habrá 500 policías en el Gran Mendoza por el partido de la Selección argentina

El Ministerio de Seguridad anunció que también habrá mayor presencia policial en las calles de las distritales Sur, Valle de Uco y Este de la provincia de Mendoza.

Zonas valladas y requisas personales

En la ciudad de Mendoza se reforzará la custodia en zonas de alta concentración popular con motivo de los partidos de la Selección argentina: las calles Arístides Villanueva y Juan B. Justo y la avenida San Martín, especialmente en la intersección con la Peatonal Sarmiento.

En la previa se instalarán vallados perimetrales y se requisará a quienes pretendan acceder a esas zonas restringidas. "Es a modo preventivo", explicó Amat a la prensa.

Festejos en la Arístides Villanueva: un clásico de la mendocinidad en época de Mundial. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El funcionario reconoció que las manifestaciones y festejos populares por los partidos de la Selección argentina han sido, en su mayoría, pacíficas y sin desmanes, con algunas excepciones por riñas y agresiones con elementos contundentes contra patrulleros policiales.

En Palmira, departamento San Martín, hubo 8 personas aprehendidas tras los festejos de la madrugada del domingo.

Habrá micros durante y después del partido de la Selección argentina

El Ministerio de Seguridad ratificó que el servicio de transporte público de pasajeros será normal este miércoles durante y después del partido de la Selección argentina contra Inglaterra teniendo en cuenta que el cotejo terminará con luz de día.

Los municipios, explicó el funcionario, van a colaborar con el Ministerio de Seguridad con el desplazamiento de preventores y personal a cargo, aunque, dijo, la gran tarea de prevención es responsabilidad de la Policía de Mendoza.