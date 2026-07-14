"El Mundial de Qatar no cuenta": Ibai Llanos despreció a la Selección argentina y estallaron las redes

"EL MUNDIAL DE QATAR NO CUENTA"



El streamer español Ibai sostuvo que Argentina tiene solamente dos Mundiales porque "se jugó en diciembre con estadios artificiales". pic.twitter.com/qr48LDRE8n — bardeonews (@bardeonews) July 14, 2026

Ibai apuntó directamente contra la infraestructura y las fechas del campeonato celebrado en tierras árabes: "Se jugó en diciembre con estadios artificiales construidos en el desierto y en un país sin tradición futbolística", señaló.

Para Ibai Llanos, el título de la Selección argentina no tuvo validez.

Cabe recordar que, debido a las temperaturas superiores a los 40 °C del verano qatarí, la FIFA se vio obligada a modificar el calendario habitual de junio y julio para trasladar el Mundial a fin de año.

La advertencia de Ibai ante un posible cruce vs España

Lejos de bajar los humos, Llanos redobló la apuesta y se refirió a cómo se daría un eventual enfrentamiento entre los dirigidos por Lionel Scaloni y el combinado de España.

"Frente a España no tocarían la bola", sentenció el streamer, añadiendo que la única alternativa táctica de la Selección argentina sería refugiarse atrás para buscar un empate y estirar la definición hasta la tanda de penales, confiando en las manos de Emiliano "Dibu" Martínez.

La respuesta de los fanáticos de la Albiceleste no se hizo esperar en las redes sociales, donde salieron con tapones de punta a defender la legitimidad de la tercera estrella de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022.