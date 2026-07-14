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Polémicas declaraciones

"El Mundial de Qatar no cuenta": Ibai Llanos despreció a la Selección argentina y estallaron las redes

Ibai Llanos, reconocido streamer español, disparó contra la legitimidad del tercer Mundial de la Selección argentina. "Tienen solo dos mundiales", declaró

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El streamer cuestionó la tercera estrella de la Scaloneta. 

El streamer cuestionó la tercera estrella de la Scaloneta. 

La previa de las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo y picante. En las últimas horas, una declaración del reconocido streamer español Ibai Llanos encendió las redes sociales y desató la furia de los hinchas de la Selección argentina, al asegurar de manera tajante que la tercera estrella obtenida en el Mundial Qatar 2022 carece de validez.

Durante un stream en vivo junto a su colega argentino La Cobra, el de Bilbao analizó el presente de la Selección argentina en la antesala del cruce ante Inglaterra. Sin embargo, la charla futbolera derivó rápidamente en una fuerte provocación.

Ibai Llanos declaró contra la Selección argentina.

Ibai Llanos declaró contra la Selección argentina.

Ibai Llanos cuestionó la tercera estrella de la Selección argentina

A la hora de argumentar su postura, el español le quitó mérito a la consagración del equipo comandado por Lionel Messi e hizo hincapié en las atípicas condiciones en las que se llevó adelante la cita ecuménica. "Argentina tiene solamente dos Mundiales", declaró sin filtros.

Ibai apuntó directamente contra la infraestructura y las fechas del campeonato celebrado en tierras árabes: "Se jugó en diciembre con estadios artificiales construidos en el desierto y en un país sin tradición futbolística", señaló.

Para Ibai Llanos, el título de la Selección argentina no tuvo validez.

Para Ibai Llanos, el título de la Selección argentina no tuvo validez.

Cabe recordar que, debido a las temperaturas superiores a los 40 °C del verano qatarí, la FIFA se vio obligada a modificar el calendario habitual de junio y julio para trasladar el Mundial a fin de año.

La advertencia de Ibai ante un posible cruce vs España

Lejos de bajar los humos, Llanos redobló la apuesta y se refirió a cómo se daría un eventual enfrentamiento entre los dirigidos por Lionel Scaloni y el combinado de España.

"Frente a España no tocarían la bola", sentenció el streamer, añadiendo que la única alternativa táctica de la Selección argentina sería refugiarse atrás para buscar un empate y estirar la definición hasta la tanda de penales, confiando en las manos de Emiliano "Dibu" Martínez.

La respuesta de los fanáticos de la Albiceleste no se hizo esperar en las redes sociales, donde salieron con tapones de punta a defender la legitimidad de la tercera estrella de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

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