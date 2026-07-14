Ni una, ni tres: cuántas veces salir a caminar por semana para obtener grandes beneficios

Para muchos, el hecho de salir a caminar es la opción automática para mantenerse activos. Pero, según explican los especialistas, no es necesario matarse entrenando ni obsesionarse con metas inalcanzables. Estudios recientes de la ciencia deportiva ya descartaron la antigua creencia popular de que cumplir con los 10.000 pasos diarios resulta indispensable para el bienestar físico.
Los especialistas explicaron que, para el grupo de adultos mayores de 70 años, realizar caminatas breves de entre 20 y 30 minutos aporta beneficios significativos en la capacidad cardiovascular, la movilidad general y el bienestar emocional. Lo importante no es la resistencia bruta, sino sumar minutos de calidad. Pero, ¿cuántas veces por semana hacerlo?
Cuántas veces salir a caminar por semana
Para obtener estos grandes beneficios estructurales, los expertos destacaron que la frecuencia semanal ideal es salir a caminar entre cuatro y seis días a la semana. Esta regularidad distribuye el estímulo físico de manera equilibrada sin sobrecargar el organismo.
Entre las principales ventajas que genera este hábito regular se encuentran:
- Mayor protección metabólica y arterial: actúa como una barrera efectiva contra la diabetes tipo 2 y la hipertensión.
- Potenciación de la salud cognitiva: mejora de forma directa la memoria y preserva las funciones cerebrales.
- Reducción del estrés: disminuye notablemente los síntomas asociados a la ansiedad y la depresión.
- Mejora de la calidad del sueño: regula el descanso y favorece un sueño más reparador.
Cómo practicar este ejercicio de forma segura
Por el contrario de lo que muchos creen, no se trata de aguantar caminatas extenuantes. La recomendación principal es priorizar la constancia bajo una máxima muy clara: es mejor caminar poco pero seguido, que hacer mucho un día y nada el resto.
Algunas recomendaciones básicas de los entrenadores incluyen:
- Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después de la actividad.
- Realizar pequeñas pausas durante el trayecto para mantener una buena técnica de marcha.
- Adaptar siempre la intensidad de la caminata al estado físico personal.
- Consultar previamente con un médico de confianza para validar el estado de salud general.