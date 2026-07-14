Ni una, ni tres: cuántas veces salir a caminar por semana para obtener grandes beneficios

Los especialistas explicaron que, para el grupo de adultos mayores de 70 años, realizar caminatas breves de entre 20 y 30 minutos aporta beneficios significativos en la capacidad cardiovascular, la movilidad general y el bienestar emocional. Lo importante no es la resistencia bruta, sino sumar minutos de calidad. Pero, ¿cuántas veces por semana hacerlo?

Muchos adultos mayores salen a caminar para mantenerse en movimiento.

Cuántas veces salir a caminar por semana

Para obtener estos grandes beneficios estructurales, los expertos destacaron que la frecuencia semanal ideal es salir a caminar entre cuatro y seis días a la semana. Esta regularidad distribuye el estímulo físico de manera equilibrada sin sobrecargar el organismo.