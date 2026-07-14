Lula, durísimo contra la Selección de Brasil tras su regreso del Mundial 2026: "Qué vergüenza"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza a los jugadores de la selección de su país después del Mundial 2026 al señalar que “solo regresó un jugador en el avión”.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza a los jugadores de la selección de su país después del Mundial 2026.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza a los jugadores de la selección de su país después del Mundial 2026 al señalar que “solo regresó un jugador en el avión”.
El mandatario se refirió al tema durante una visita al Instituto Mauá de Tecnología, en San Pablo, y cuestionó que solo un futbolista haya utilizado el avión oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol tras la derrota ante Noruega en los octavos de final.
“Le envié un mensaje a (Carlo) Ancelotti, técnico de la selección brasileña. Aquella que fue con un montón de gente y regresó sola”, lanzó Lula, en referencia al entrenador.
El mandatario profundizó su malestar y agregó: “Casi no había nadie para volver en el avión de la Selección. Qué vergüenza. Solo regresó un jugador en el avión, el resto se quedó todo por allá”.
El único futbolista que volvió en el vuelo fletado por la CBF fue Danilo, jugador de Flamengo, mientras que el resto de los 26 convocados inició sus vacaciones desde Estados Unidos o viajó directamente a los países donde juega en sus respectivos clubes.
Lula también comparó la actitud del plantel con lo que, según él, habría ocurrido si Brasil hubiese conquistado el Mundial: “Si hubiéramos ganado la Copa, todo el mundo estaría bailando aquí”.
La eliminación de Brasil ante Noruega profundizó el malestar en el país, ya que volvió a quedarse afuera de la lucha por el título y llegará al Mundial 2030 con 28 años sin levantar la Copa del Mundo.