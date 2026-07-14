Lula, durísimo contra la Selección de Brasil tras su regreso del Mundial 2026: "Qué vergüenza"

El mandatario profundizó su malestar y agregó: “Casi no había nadie para volver en el avión de la Selección. Qué vergüenza. Solo regresó un jugador en el avión, el resto se quedó todo por allá”.

El único futbolista que volvió en el vuelo fletado por la CBF fue Danilo, jugador de Flamengo, mientras que el resto de los 26 convocados inició sus vacaciones desde Estados Unidos o viajó directamente a los países donde juega en sus respectivos clubes.

Lula, durísimo: "Si hubiéramos ganado la Copa..."

Lula también comparó la actitud del plantel con lo que, según él, habría ocurrido si Brasil hubiese conquistado el Mundial: “Si hubiéramos ganado la Copa, todo el mundo estaría bailando aquí”.

La eliminación de Brasil ante Noruega profundizó el malestar en el país, ya que volvió a quedarse afuera de la lucha por el título y llegará al Mundial 2030 con 28 años sin levantar la Copa del Mundo.