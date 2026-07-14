Cómo limpiar el cabezal de la minipimer y eliminar bien los restos de comida

Cómo limpiar el cabezal de la minipimer y sacar todos los restos de comida

La minipimer es un procesador pequeño de alimentos que viene con múltiples funciones para múltiples preparaciones. Es una opción más práctica que de alguna manera reemplaza a la procesadora tradicional, a la licuadora y a la batidora. Existen electrodomésticos separados que cumplen estas funciones y en la minipimer se concentran, pero el contra es que sirve para cantidades menores de comida.

La minipímer suele traer diferentes cabezales intercambiables para batir, procesar o licuar, aunque el cabezal básico y tradicional que todas traen sí o sí es una especie de tubo con un semicírculo debajo que funciona con dos cuchillas. Se usa para hacer mayonesas, espesar salsas y procesar alimentos más bien blandos.

Si no limpio la minipímer y sus cabezales, puede que la comida acumulada empiece a largar mal olor, se convierta en el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de bacterias y a la larga contamine otros alimentos.

Para limpiar el cabezal existe un truco muy sencillo. Simplemente hay que colocar en una compotera agua tibia con detergente de platos e introducir la minipímer. Activa el electrodoméstico y deja que funcione por unos segundos dentro del agua con detergente. Este movimiento ablandará y removerá los restos de comida muy fácilmente y sin tener que refregar o correr riesgos de cortes.

Consejos de cuidado: cómo mantener los electrodomésticos de la cocina en perfecto estado

Para cuidar los electrodomésticos de la cocina que están siempre en contacto con la comida, hay que considerar algunos tips. Son aparatos costosos que pueden durar varios años si los cuidas.

La limpieza y el guardado son claves para alargar la vida útil de los aparatos de la cocina.