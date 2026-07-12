Paso a paso para limpiar las manchas del tapizado del auto

Por más nuevo que sea el auto, siempre hay una que otra mancha que arruina el tapizado. El uso diario y la constante exposición, hacen que sea casi inevitable que las manchas aparezcan en el interior del vehículo. Lo bueno es que se puede limpiar con un efectivo truco casero.
Si lo que se busca es dejar relucientes los tapizados del auto, no queda otra que reunir los ingredientes que requiere este método para limpiar, con resultados muy buenos.
Estas son las manchas más frecuentes en los tapizados de los autos, ya sea sobre superficie de tela, cuero u otro material:
Todo tipo de comidas como chocolate
- Diferentes bebidas como café
- Maquillaje
- Barro
- Tinta
- Chicle
- Vómitos
Limpiar las manchas del tapizado del auto
A mucha gente no le interesa limpiar las manchas o deja para un futuro la tarea. Y después no lo terminan haciendo nunca más. Es por eso que las manchas cumplen años en el tapizado del auto.
Si se toma la decisión de limpiar el tapizado, este paso a paso es lo mejor:
- Aspirar bien los asientos con una aspiradora. Puede ser de las clásicas para los autos o las portátiles. La idea es que no queden rastros de residuos, en ningún sitio.
- Agregar una cucharada de jabón líquido en un balde con agua caliente. Tener a mano, además, otro balde con agua fría.
- Mojar una esponja en el balde con agua caliente y jabón líquido. Estrujar un poco la esponja y comenzar a refregar las manchas del tapizado.
- Sumergir una toalla en el balde de agua fría y estrujar. Repasar el tapizado y quitar todos los excesos de posible jabón, además de los rastros de suciedad.
- Al igual que al aplicar la esponja como la toalla sobre la superficie del asiento, no hacerlo con fuerza, ya que el tapizado del auto podría decolorarse.
Limpiar asientos de cuero del auto
- Lo primero que se hace es retirar los excesos de mucha del asiento con una aspiradora.
- Usar una franela suave y húmeda para repasar los asientos del auto. Secar.
- Con un paño de microfibra y un limpiador para tapizados de cuero, repasar las superficies hasta que no queden manchas de ningún tipo. Dejar secar.