Esta es la forma más eficiente para limpiar los pisos con ingredientes económicos y fáciles de conseguir

Hay un truco casero que se adapta a la mayoría de las superficies de la casa y que utiliza conocidos ingredientes para poder limpiar el piso. Con este método se obtienen resultados increíbles y todo aquel que desee tener el piso de casa reluciente, debería ponerlo en práctica.
Son incontables la gran cantidad de productos que se pueden emplear para limpiar los pisos de la casa. En los hipermercados, negocios de barrio o negocios que venden artículos de limpieza, las opciones son de las más variadas, algunas más caras que otras.
De esa manera, las personas suelen acudir a uno que otro truco casero para limpiar, con ingredientes que generalmente se tienen en la casa, con resultados extraordinarios y que nada tienen que envidiarles a los productos que se consiguen en lugares especializados.
Este método es bastante barato y es un hecho que cualquier piso de casa quedará súper brillante, libre de toda la suciedad.
Limpiar los pisos con este truco casero
Sin apelar a los productos de limpieza tradicionales, el piso puede quedar libre de toda suciedad y lucir súper brillante con este método infalible.
Para dejar los pisos perfectos, que renueven la apariencia de las baldosas o cerámicas, con un olor fresco y rico, se necesitan estos productos:
- Detergente para cocina
- Vinagre blanco
- Agua caliente
- Agua fría
- Aceite esencial del aroma que más guste
Paso a paso para limpiar los pisos
- En un balde o un recipiente parecido, agregar una cucharada sopera de detergente para cocina
- Sumar una taza de vinagre blanco
- Agregar una pava de agua caliente e incorporar dos litros de agua fría
- Agregar algunas gotas de esencia, del aroma que más se prefiera
- Revolver todos los ingredientes hasta que se mezclen bien y formen un poco de espuma. Es ahí cuando ya se puede comenzar a limpiar los piso.