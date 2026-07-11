Nevó en la alta montaña y los coordinadores del Paso Cristo Redentor definen su reapertura

El Paso Cristo Redentor cerró el jueves en la noche debido al pronóstico de nevadas que se extendía hasta este sábado. Foto: Gentileza

De todas formas, el viernes se podía llegar solo hasta Puente del Inca con portación obligatorio de cadenas desde Uspallata.

Reapertura del Paso Cristo Redentor

Luego de este episodio breve de nevadas en la alta montaña, informaron que este sábado a las 11.30 los coordinadores chilenos y argentinos tendrán una reunión para evaluar las condiciones del tiempo y de las rutas.

Si coinciden que se puede garantizar la transitabilidad segura para todos los vehículos, se espera que el Paso Cristo Redentor vuelva a estar operativo este mismos sábado.

Además, los pronósticos indican que se acerca un posible temporal de nieve desde el miércoles y que se podría extender hasta el lunes 20 de julio, con nevadas más copiosas e importantes para la cordillera, lo que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.