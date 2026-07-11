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Nevó en la alta montaña y los coordinadores del Paso Cristo Redentor definen su reapertura

El pronóstico se cumplió y hasta la madrugada de este sábado nevó en ambos lados del Paso Cristo Redentor. A las 11.30 definen su reapertura

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El Paso Cristo Redentor fue cerrado por navadas y se espera su reapertura.

El Paso Cristo Redentor fue cerrado por navadas y se espera su reapertura.

Las nevadas en alta montaña se cumplieron tal como estaba pronosticado y el Paso Cristo Redentor permanece cerrado para todo tipo de vehículos debido a que no se puede garantizar la transitabilidad segura. Los coordinadores evaluarán las condiciones este sábado y definirán cuándo reabrirá. A mitad de semana se espera un temporal de nieve.

El paso a Chile fue cerrado el jueves en la noche y se había anunciado su cierre durante todo el viernes debido a los pronósticos de nevadas en ambos lados de la cordillera.

Si bien quedó todo cubierto de blanco, la acumulación no fue mucha por lo menos del lado argentino, lo que facilita las tareas de limpieza de calzada por parte de Vialidad Nacional.

El Paso Cristo Redentor cerr&oacute; el jueves en la noche debido al pron&oacute;stico de nevadas que se extend&iacute;a hasta este s&aacute;bado.

El Paso Cristo Redentor cerró el jueves en la noche debido al pronóstico de nevadas que se extendía hasta este sábado.

De todas formas, el viernes se podía llegar solo hasta Puente del Inca con portación obligatorio de cadenas desde Uspallata.

Reapertura del Paso Cristo Redentor

Luego de este episodio breve de nevadas en la alta montaña, informaron que este sábado a las 11.30 los coordinadores chilenos y argentinos tendrán una reunión para evaluar las condiciones del tiempo y de las rutas.

Si coinciden que se puede garantizar la transitabilidad segura para todos los vehículos, se espera que el Paso Cristo Redentor vuelva a estar operativo este mismos sábado.

Además, los pronósticos indican que se acerca un posible temporal de nieve desde el miércoles y que se podría extender hasta el lunes 20 de julio, con nevadas más copiosas e importantes para la cordillera, lo que podría complicar nuevamente el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.

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