El Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado este sábado para vehículos particulares y transporte de cargas. Según informó el Sistema Integrado Cristo Redentor, no se registran demoras en los complejos aduaneros ni filas de vehículos entre el Túnel Internacional y Los Libertadores.
El Paso Cristo Redentor está habilitado y pronostican un temporal de nieve desde el miércoles
Por el momento el tiempo en alta montaña es de intenso frío pero sin nevadas, aunque desde el miércoles 8 al domingo 12 de julio nevará en forma constante
Las autoridades, sin embargo, advirtieron que el buen tiempo se extendería solo hasta el martes 7 de julio. A partir del miércoles está previsto el ingreso de un sistema con nevadas en alta montaña, por lo que el estado del corredor será evaluado diariamente para garantizar una circulación segura.
El Paso a Chile está abierto y sin demoras
El Sistema Integrado Cristo Redentor confirmó que el corredor internacional funciona con normalidad en el horario habitual, de 9 a 21, para el cruce de vehículos particulares. También hay circulación de transporte de cargas, aunque el movimiento en ambos complejos aduaneros es reducido.
El organismo destacó que actualmente no existen demoras en el complejo argentino Roque Carranza ni en el sector chileno Los Libertadores. Tampoco hay filas de vehículos sobre la ruta internacional, por lo que quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana podrán hacerlo sin inconvenientes, siempre que consulten el estado actualizado del paso antes de emprender el viaje.
Frío extremo y un cambio de tiempo desde el miércoles
Aunque el domingo no se esperan nevadas, el pronóstico para la zona de Las Cuevas anticipa una de las jornadas más frías del invierno, con una temperatura mínima de -26°C y una máxima de -11°C, bajo condiciones de cielo mayormente despejado.
El escenario comenzará a modificarse desde el miércoles 8 de julio. De acuerdo con el portal especializado Meteored, ese día regresarán las nevadas a la alta montaña y las precipitaciones continuarían, con distinta intensidad, al menos hasta el domingo 12 de julio.
Frente a ese panorama, el Sistema Integrado Cristo Redentor informó que seguirá monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y comunicará día a día cualquier cambio en la transitabilidad del corredor internacional en función de la seguridad para los usuarios.