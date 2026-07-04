El Paso Cristo Redentor está habilitado y pronostican un temporal de nieve desde el miércoles

El organismo destacó que actualmente no existen demoras en el complejo argentino Roque Carranza ni en el sector chileno Los Libertadores. Tampoco hay filas de vehículos sobre la ruta internacional, por lo que quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana podrán hacerlo sin inconvenientes, siempre que consulten el estado actualizado del paso antes de emprender el viaje.

Frío extremo y un cambio de tiempo desde el miércoles

Este es el pronóstico del tiempo del portal climático Meteored para la localidad de Las Cuevas. El miércoles 8 de julio comenzará a nevar. Captura de pantalla Meteored

Aunque el domingo no se esperan nevadas, el pronóstico para la zona de Las Cuevas anticipa una de las jornadas más frías del invierno, con una temperatura mínima de -26°C y una máxima de -11°C, bajo condiciones de cielo mayormente despejado.

El escenario comenzará a modificarse desde el miércoles 8 de julio. De acuerdo con el portal especializado Meteored, ese día regresarán las nevadas a la alta montaña y las precipitaciones continuarían, con distinta intensidad, al menos hasta el domingo 12 de julio.

Desde el 8 y hasta el 12 de julio, el pronóstico de Meteored indica nevadas en la zona de Las Cuevas. Captura de pantalla Meteored

Frente a ese panorama, el Sistema Integrado Cristo Redentor informó que seguirá monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y comunicará día a día cualquier cambio en la transitabilidad del corredor internacional en función de la seguridad para los usuarios.