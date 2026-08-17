"Este martes 18 de agosto, y después de 34 días, se habilita el Sistema Integrado Paso Cristo Redentor", confirmaron oficialmente los coordinadores pasadas las 12.30 tras la reunión clave para la reapertura del túnel internacional, luego de un récord histórico de pasar 34 días cerrado.
Es oficial: el martes abre el Paso Cristo Redentor sólo para camiones que van a Chile
Fue confirmado por los coordinadores del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor. Tendrán prioridad para cruzar a Chile los 3.400 camiones varados en Mendoza
Según el escueto comunicado, tras la apertura tendrá prioridad "exclusiva el transporte de cargas" en el horario de 9 a 21 de Argentina y de 8 a 20 del lado chileno.
Los más de 3.400 camiones que esperan en los distintos paradores de Mendoza tendrán la posibilidad de cruzar los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto en una sola mano, mientras que los transportistas que están del lado chileno lo harán el viernes 21 y sábado 22.
La decisión de las autoridades del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor respondió así al reclamo que venían haciendo los transportistas argentinos, que luego de esperar por 34 días reclamaban tener esa exclusividad de paso.
"Lo que hemos pedido es tener esa prioridad, que se habilite sólo para camiones para descomprimir rápidamente el paso a Chile, para luego dejarlo liberado a todo tipo de vehículos", insistió este mismo lunes Carlos Messina, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), en el programa Mañana es mejor de radio Nihuil.
Chile sufrió desabastecimientos por el paso cerrado 34 días
Para explicar por qué es clave que los transportistas tengan esa prioridad de paso una vez que se habilite este martes el Paso Cristo Redentor, el mismo Messina contó que el vecino país estaba sufriendo desabastecimientos y que habían cargas que perdían utilidad por la enorme demora.
"Acá hay productos que vienen de distintos países, no solo de Argentina. Ustedes tienen carne que viene cruzando de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, así que no es solamente de Argentina", graficó Messina.
Y sumó que hay otras cargas esperando por cruzar, que no necesariamente son alimenticias, que va a nutrir a la industria chilena y que son muy requeridas.
"Indudablemente todo tiene prioridades, porque hay cargas que van a la industria o tienen distintos destinos, pero hay muchas cargas refrigeradas que están en el paso y eso se le va cortando a muchos productos los días de vida" resaltó el titular de Aprocam.
Habilitación para el tránsito y turismo interno
Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras en Uspallata, confirmó que la Ruta 7 estará habilitada para el turismo interno hasta los parques de nieve Penitentes y Los Puquios.
La diferencia desde el martes será que los vehículos no podrán estacionar a los costados de la calzada, sino que deberán hacerlo sí o sí en los estacionamientos y paradores habilitados.
Explicó a radio Nihuil que esto se debe al intenso tránsito de camiones que se espera desde el martes, y de esta manera evitar cualquier tipo de accidente con los visitantes.
Vuelven las nevadas a la alta montaña
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó que desde el martes se va a mantener el cielo despejado y sin nevadas, lo que permitirá que los camiones avancen hacia la frontera sin inconvenientes por las condiciones climáticas.
Pero, Viale indicó que las nevadas podrían regresar desde el próximo domingo, las que serán débiles, pero se extenderían por 2 o 3 días, lo que podría complicar nuevamente el tránsito en la alta montaña.
Esta situación de nevadas intermitentes se puede extender hasta mediados de septiembre como acción del Niño, que ya se hizo sentir desde el 15 de julio, añadió Viale, lo que puede afectar el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.
En pocas palabras
- Reapertura del Paso: El Paso Cristo Redentor abrirá este martes 18 de agosto tras 34 días cerrado.
- Prioridad de Carga: Más de 3.400 camiones tendrán prioridad exclusiva para cruzar a Chile.
- Horarios de Tránsito: Se habilitará el paso para cargas en horarios específicos para transporte argentino y chileno.