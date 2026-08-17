Es oficial: el martes abre el Paso Cristo Redentor sólo para camiones que van a Chile

Vialidad Nacional trabajó para despejar la Ruta 7 al igual que los chilenos lo que permite la reapertura del Paso Cristo Redentor después de 34 días cerrado. Foto: gentileza Osvaldo Valle

La decisión de las autoridades del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor respondió así al reclamo que venían haciendo los transportistas argentinos, que luego de esperar por 34 días reclamaban tener esa exclusividad de paso.

"Lo que hemos pedido es tener esa prioridad, que se habilite sólo para camiones para descomprimir rápidamente el paso a Chile, para luego dejarlo liberado a todo tipo de vehículos", insistió este mismo lunes Carlos Messina, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), en el programa Mañana es mejor de radio Nihuil.

Chile sufrió desabastecimientos por el paso cerrado 34 días

Para explicar por qué es clave que los transportistas tengan esa prioridad de paso una vez que se habilite este martes el Paso Cristo Redentor, el mismo Messina contó que el vecino país estaba sufriendo desabastecimientos y que habían cargas que perdían utilidad por la enorme demora.

"Acá hay productos que vienen de distintos países, no solo de Argentina. Ustedes tienen carne que viene cruzando de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, así que no es solamente de Argentina", graficó Messina.

Los camiones varados en Mendoza comenzaron a salir de los paradores para avanzar hacia el Paso Cristo Redentor desde el martes. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Y sumó que hay otras cargas esperando por cruzar, que no necesariamente son alimenticias, que va a nutrir a la industria chilena y que son muy requeridas.

"Indudablemente todo tiene prioridades, porque hay cargas que van a la industria o tienen distintos destinos, pero hay muchas cargas refrigeradas que están en el paso y eso se le va cortando a muchos productos los días de vida" resaltó el titular de Aprocam.

Habilitación para el tránsito y turismo interno

Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras en Uspallata, confirmó que la Ruta 7 estará habilitada para el turismo interno hasta los parques de nieve Penitentes y Los Puquios.

La diferencia desde el martes será que los vehículos no podrán estacionar a los costados de la calzada, sino que deberán hacerlo sí o sí en los estacionamientos y paradores habilitados.

Explicó a radio Nihuil que esto se debe al intenso tránsito de camiones que se espera desde el martes, y de esta manera evitar cualquier tipo de accidente con los visitantes.

Vuelven las nevadas a la alta montaña

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó que desde el martes se va a mantener el cielo despejado y sin nevadas, lo que permitirá que los camiones avancen hacia la frontera sin inconvenientes por las condiciones climáticas.

Pero, Viale indicó que las nevadas podrían regresar desde el próximo domingo, las que serán débiles, pero se extenderían por 2 o 3 días, lo que podría complicar nuevamente el tránsito en la alta montaña.

Esta situación de nevadas intermitentes se puede extender hasta mediados de septiembre como acción del Niño, que ya se hizo sentir desde el 15 de julio, añadió Viale, lo que puede afectar el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.