El Paso Cristo Redentor será cerrado al tránsito de todo tipo de vehículos a partir de las 23 de este martes 29 de septiembre. La medida fue adoptada de manera conjunta por las coordinaciones de Argentina y Chile tras evaluar los informes técnicos de ambas vialidades que prevén condiciones de inestabilidad climática en la alta cordillera.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por inestabilidad climática en la cordillera
Las coordinaciones de Argentina y Chile dispusieron la interrupción del tránsito internacional debido a los pronósticos de mal tiempo en la zona de montaña. La barrera en Uspallata bajará a las 21. Este miércoles a las 9 se emitirá un nuevo reporte oficial.
De acuerdo con el esquema operativo comunicado por las autoridades, el corte preventivo de circulación comenzará previamente a las 21 con el cierre de la barrera de control en Uspallata para evitar la acumulación de vehículos en la ruta de alta montaña.
Posteriormente, a las 23, se concretará el cierre del túnel internacional.
El miércoles se emitirá un nuevo reporte sobre el tránsito en la alta montaña
Respecto a la reapertura del corredor biocéanico, los organismos oficiales informaron que este miércoles 30 de septiembre, a las 9, se difundirá un nuevo comunicado con la actualización de las condiciones meteorológicas y el estado de transitabilidad de la calzada en la Ruta 7 y la Ruta 60.
Ante la contingencia climática, las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con antelación sus traslados y verificar el estado del cruce fronterizo a través de los canales oficiales antes de emprender el viaje a la montaña.