El Paso Cristo Redentor reabre con normalidad desde este lunes, luego de permanecer cerrado desde el sábado al mediodía y todo el domingo por nevadas. Los coordinadores del túnel internacional definieron el horario de apertura.
El Paso Cristo Redentor se habilita este lunes luego de dos días cerrado por nevadas
Las nevadas y fuertes vientos obligaron al cierre del Paso Cristo Redentor durante el sábado, domingo y parte de este lunes. Anunciaron su reapertura
Después de las nevadas y fuertes vientos en la alta montaña durante el fin de semana, las condiciones meteorológicas mejoraron para este lunes, y las autoridades del Paso Cristo Redentor acordaron que el horario de reapertura sea a las 16.
Esto se debe a que las Vialidades de Argentina y de Chile trabajan para despejar la ruta luego de las nevadas que afectaron el fin de semana y garantizar así la transitabilidad segura para los conductores.
Indicaron además, que el funcionamiento del paso fronterizo será las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.
Más nevadas que podrían afectar el Paso Cristo Redentor
Según los diferentes reportes meteorológicos, posiblemente desde el miércoles la alta montaña será otra vez escenario de precipitaciones, especialmente nevadas.
Estas podrían estar presentes por lo menos hasta el jueves inclusive, lo que podría provocar un nuevo cierre del túnel internacional hasta que las condiciones del tiempo sean óptimas para la circulación de vehículos.
En caso de ocurrir esta situación, indicaron que la medida del cierre del Paso Cristo Redentor será anunciada por los canales oficiales.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitan el Paso Cristo Redentor este lunes tras dos 2 días de cierre por nevadas y vientos.
- Condiciones meteorológicas: mejoraron permitiendo la reapertura a las 16 de este lunes, con operativo normal.
- Próximos pronósticos: se esperan nuevas nevadas desde el miércoles, con posible nuevo cierre hasta el jueves.