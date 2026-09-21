El Paso Cristo Redentor se habilita este lunes luego de dos días cerrado por nevadas

El Paso Cristo Redentor reabre este lunes, pero se esperan más nevadas desde el miércoles o jueves.

Indicaron además, que el funcionamiento del paso fronterizo será las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

Más nevadas que podrían afectar el Paso Cristo Redentor

Según los diferentes reportes meteorológicos, posiblemente desde el miércoles la alta montaña será otra vez escenario de precipitaciones, especialmente nevadas.

Estas podrían estar presentes por lo menos hasta el jueves inclusive, lo que podría provocar un nuevo cierre del túnel internacional hasta que las condiciones del tiempo sean óptimas para la circulación de vehículos.

En caso de ocurrir esta situación, indicaron que la medida del cierre del Paso Cristo Redentor será anunciada por los canales oficiales.