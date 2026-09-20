El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá inhabilitado para todo tipo de vehículos durante la jornada de este domingo. La decisión fue confirmada por las coordinaciones fronterizas de Argentina y Chile, debido a la continuidad de las nevadas, el viento blanco y las bajas temperaturas que afectan a la zona de alta montaña, impidiendo garantizar las condiciones mínimas de seguridad en la calzada.
El Paso Cristo Redentor continuará cerrado todo el domingo y evalúan su apertura para este lunes
El Paso Cristo Redentor sigue inhabilitado por el temporal de nieve. Las autoridades permiten el tránsito para turismo interno hasta Puente del Inca
Las precipitaciones más fuertes se concentran en el sector de Las Cuevas, donde los equipos de vialidad trabajan de manera permanente en el despeje de la Ruta Nacional 7. Sin embargo, la persistencia del temporal imposibilita la habilitación del corredor internacional.
Evaluación técnica a primera hora del lunes
Para el comienzo de la semana se aguarda un cambio favorable en las condiciones meteorológicas sobre la franja cordillerana. Ante la previsión de un día más estable y sin precipitaciones de consideración, las autoridades fronterizas fijaron una reunión operativa clave para este lunes a las 7:00 de la mañana.
Durante ese encuentro, los equipos técnicos analizarán el estado de congelamiento de la ruta, el grado de despeje acumulado por las máquinas viales y los reportes metereológicos más recientes. De ser favorable el diagnóstico de transitabilidad segura, se definirá el horario de reapertura del cruce trasandino.
Turismo interno habilitado hasta Puente del Inca
A pesar del cierre fronterizo para los viajes hacia el país vecino, desde la Coordinación Argentina de Fronteras aclararon que el tránsito para el turismo interno dentro del territorio provincial se mantiene habilitado. Según comunicó Osvaldo Valle a través de su cuenta de X (ex Twitter) con información oficial del organismo, los automovilistas y colectivos de excursión pueden circular por la Ruta Nacional 7 hasta la localidad de Puente del Inca.
De todos modos, se solicita a los conductores extremar los cuidados al volante, llevar portación obligatoria de cadenas y respetar las indicaciones de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional, ante la presencia de sectores con sombra, hielo sobre el asfalto y ráfagas ocasionales de viento.
En pocas palabras
- Cruce Cristo Redentor: permanecerá inhabilitado hoy por intensa nevada y bajas temperaturas.
- Reapertura: se evaluará el lunes a las 7:00 AM si las condiciones mejoran.
- Turismo interno: habilitado hasta Puente del Inca con extrema precaución.