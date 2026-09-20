El Paso Cristo Redentor continuará cerrado todo el domingo y evalúan su apertura para este lunes

Durante ese encuentro, los equipos técnicos analizarán el estado de congelamiento de la ruta, el grado de despeje acumulado por las máquinas viales y los reportes metereológicos más recientes. De ser favorable el diagnóstico de transitabilidad segura, se definirá el horario de reapertura del cruce trasandino.

Este lunes a las 7 de la mañana, las coordinaciones de Argentina y Chile se reunirán para evaluar la transitabilidad y definir la apertura.

Turismo interno habilitado hasta Puente del Inca

A pesar del cierre fronterizo para los viajes hacia el país vecino, desde la Coordinación Argentina de Fronteras aclararon que el tránsito para el turismo interno dentro del territorio provincial se mantiene habilitado. Según comunicó Osvaldo Valle a través de su cuenta de X (ex Twitter) con información oficial del organismo, los automovilistas y colectivos de excursión pueden circular por la Ruta Nacional 7 hasta la localidad de Puente del Inca.

Osvaldo Valle confirmó a través de su cuenta de X la información de la Coordinación Argentina de Fronteras sobre el estado del paso.

De todos modos, se solicita a los conductores extremar los cuidados al volante, llevar portación obligatoria de cadenas y respetar las indicaciones de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional, ante la presencia de sectores con sombra, hielo sobre el asfalto y ráfagas ocasionales de viento.