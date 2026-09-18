Pocos turistas chilenos llegaron a Mendoza para disfrutar de los feriados por la independencia de su país

Los puestos en la Plaza Chile estarán abiertos hasta el domingo 20 de septiembre. Foto: gentileza Nina Lesik

Empanadas chilenas en el centro de Mendoza

Con todo, este mediodía, en la plaza Chile, abrieron los puestos de comidas, bebidas y postres típicos de las regiones de Chile, que ofrecen sus productos para quienes se acerquen. Los tradicionales quioscos estarán habilitados durante el fin de semana.

Las clásicas empanadas de pino, de mariscos y de queso esperan comensales, en algunos casos a tan solo $10.000 por unidad. También las chorrillanas y los completos. Arroz con mariscos. Y tragos: el temible Terremoto y el pisco de siempre. Y los postres: mote con huesillo, entre otros.

Los chilenos que llegaron a Mendoza por los festejos de la independencia de su país se instalaron en las mesitas para almorzar en la plaza Chile. Foto: gentileza Nina Lesik

Música chilena, como las tradicionales cuecas, acompañan a los paseantes, que también disfrutan de bailes con atuendos típicos.

Sabores chilenos a la mesa en los puestos de comida en la plaza Chile de Ciudad. Foto: gentileza Nina Lesik

La Municipalidad de Mendoza desplegó un operativo de circulación y prevención del delito que se extenderá hasta la medianoche -durante el fin de semana- en la plaza Chile y zonas aledañas: calles Gutiérrez, Necochea, Perú y 25 de Mayo.