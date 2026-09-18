La plaza Chile, en pleno corazón de la Ciudad, se convirtió este viernes a partir del mediodía en epicentro de los festejos de la colectividad chilena en Mendoza y de turistas por el 208 aniversario de la independencia del vecino país. A diferencia de otros años, pocos chilenos llegaron en plan turístico, según datos del Sistema Integrado Cristo Redentor.
Pocos turistas chilenos llegaron a Mendoza para disfrutar de los feriados por la independencia de su país
La plaza Chile recibe a turistas chilenos con comidas, bebidas y bailes típicos de su país. El cambio de moneda y el mal tiempo en la cordillera fueron un freno
Acaso porque el cambio de moneda ya no les resulte conveniente; tal vez porque los pronósticos meteorológicos preanuncian nevadas y lluvias en el corredor binacional.
De hecho, durante la tarde de este viernes, nevaba en la localidad de Las Cuevas y llovía débilmente a la altura de Guardia Vieja, del lado chileno.
Empanadas chilenas en el centro de Mendoza
Con todo, este mediodía, en la plaza Chile, abrieron los puestos de comidas, bebidas y postres típicos de las regiones de Chile, que ofrecen sus productos para quienes se acerquen. Los tradicionales quioscos estarán habilitados durante el fin de semana.
Las clásicas empanadas de pino, de mariscos y de queso esperan comensales, en algunos casos a tan solo $10.000 por unidad. También las chorrillanas y los completos. Arroz con mariscos. Y tragos: el temible Terremoto y el pisco de siempre. Y los postres: mote con huesillo, entre otros.
Música chilena, como las tradicionales cuecas, acompañan a los paseantes, que también disfrutan de bailes con atuendos típicos.
La Municipalidad de Mendoza desplegó un operativo de circulación y prevención del delito que se extenderá hasta la medianoche -durante el fin de semana- en la plaza Chile y zonas aledañas: calles Gutiérrez, Necochea, Perú y 25 de Mayo.
En pocas palabras
- Pocos turistas chilenos: la Plaza Chile recibió visitantes en feriado patrio, pero la afluencia fue menor a la esperada.
- Factores disuasorios: el cambio de moneda y el pronóstico de mal tiempo en la cordillera limitaron la llegada de viajeros desde Chile.
- Oferta gastronómica: se ofrecieron comidas típicas chilenas como empanadas y completos, junto a bebidas y postres en la Plaza Chile.