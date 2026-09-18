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Festividad trasandina

Pocos turistas chilenos llegaron a Mendoza para disfrutar de los feriados por la independencia de su país

La plaza Chile recibe a turistas chilenos con comidas, bebidas y bailes típicos de su país. El cambio de moneda y el mal tiempo en la cordillera fueron un freno

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La plaza Chile, en Ciudad, un clásico epicentro gastronómico y cultural de los festejos por la independencia del país trasandino. 

La plaza Chile, en Ciudad, un clásico epicentro gastronómico y cultural de los festejos por la independencia del país trasandino. 

Foto: gentileza Nina Lesik

La plaza Chile, en pleno corazón de la Ciudad, se convirtió este viernes a partir del mediodía en epicentro de los festejos de la colectividad chilena en Mendoza y de turistas por el 208 aniversario de la independencia del vecino país. A diferencia de otros años, pocos chilenos llegaron en plan turístico, según datos del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Acaso porque el cambio de moneda ya no les resulte conveniente; tal vez porque los pronósticos meteorológicos preanuncian nevadas y lluvias en el corredor binacional.

De hecho, durante la tarde de este viernes, nevaba en la localidad de Las Cuevas y llovía débilmente a la altura de Guardia Vieja, del lado chileno.

Los puestos en la Plaza Chile estar&aacute;n abiertos hasta el domingo 20 de septiembre.

Los puestos en la Plaza Chile estarán abiertos hasta el domingo 20 de septiembre.

Empanadas chilenas en el centro de Mendoza

Con todo, este mediodía, en la plaza Chile, abrieron los puestos de comidas, bebidas y postres típicos de las regiones de Chile, que ofrecen sus productos para quienes se acerquen. Los tradicionales quioscos estarán habilitados durante el fin de semana.

Las clásicas empanadas de pino, de mariscos y de queso esperan comensales, en algunos casos a tan solo $10.000 por unidad. También las chorrillanas y los completos. Arroz con mariscos. Y tragos: el temible Terremoto y el pisco de siempre. Y los postres: mote con huesillo, entre otros.

Los chilenos que llegaron a Mendoza por los festejos de la independencia de su pa&iacute;s se instalaron en las mesitas para almorzar en la plaza Chile.

Los chilenos que llegaron a Mendoza por los festejos de la independencia de su país se instalaron en las mesitas para almorzar en la plaza Chile.

Música chilena, como las tradicionales cuecas, acompañan a los paseantes, que también disfrutan de bailes con atuendos típicos.

Sabores chilenos a la mesa en los puestos de comida en la plaza Chile de Ciudad.

Sabores chilenos a la mesa en los puestos de comida en la plaza Chile de Ciudad.

La Municipalidad de Mendoza desplegó un operativo de circulación y prevención del delito que se extenderá hasta la medianoche -durante el fin de semana- en la plaza Chile y zonas aledañas: calles Gutiérrez, Necochea, Perú y 25 de Mayo.

En pocas palabras

  • Pocos turistas chilenos: la Plaza Chile recibió visitantes en feriado patrio, pero la afluencia fue menor a la esperada.
  • Factores disuasorios: el cambio de moneda y el pronóstico de mal tiempo en la cordillera limitaron la llegada de viajeros desde Chile.
  • Oferta gastronómica: se ofrecieron comidas típicas chilenas como empanadas y completos, junto a bebidas y postres en la Plaza Chile.
Resumen generado por Thinkindot AI

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