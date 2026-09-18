Una niña murió frente a la escuela Goretti en Luján: docentes intentaron RCP pero no pudieron salvarla

Desde la escuela aclararon que la pequeña no era alumna suya y que en la institución se hizo todo lo posible para ayudarla. En esta nota, toda la secuencia.

El Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento. Imagen ilustrativa.

Qué pasó frente al colegio Goretti de Luján

Las primeras versiones indican que la niña tenía 12 años y cerca del mediodía venía junto a su madre del Hospital Notti.