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Una niña murió frente a la escuela Goretti en Luján: docentes intentaron RCP pero no pudieron salvarla

El hecho ocurrió frente al Colegio Santa María Goretti, aunque la nena no era alumna de esa escuela. Tragedia y conmoción

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La puerta del colegio Goretti. Docentes y médicos intentaron ayudar a la pequeña que se descompensó en Luján de Cuyo. 

La puerta del colegio Goretti. Docentes y médicos intentaron ayudar a la pequeña que se descompensó en Luján de Cuyo. 

Foto: Paula Jalil/radio Nihuil.

Una niña murió este mediodía frente al Colegio Santa María Goretti, ubicado en San Martín 1832, Luján de Cuyo.

Desde la escuela aclararon que la pequeña no era alumna suya y que en la institución se hizo todo lo posible para ayudarla. En esta nota, toda la secuencia.

El Servicio de Emergencias Coordinado constat&oacute; el fallecimiento. Imagen ilustrativa.

El Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento. Imagen ilustrativa.

Qué pasó frente al colegio Goretti de Luján

Las primeras versiones indican que la niña tenía 12 años y cerca del mediodía venía junto a su madre del Hospital Notti.

"Venía en el vehículo con su mamá desde el Notti. La nena dijo que tenía ganas de vomitar y se estacionaron frente al colegio para pedir ayuda. Les brindaron asistencia unos profesores de educación física", consignó la periodista Paula Jalil (radio Nihuil) desde el lugar del hecho.

Dos profesores de educaci&oacute;n f&iacute;sica asistieron a la peque&ntilde;a, pero no pudieron salvarla.

Dos profesores de educación física asistieron a la pequeña, pero no pudieron salvarla.

Pasados algunos minutos, se acercaron policías y una ambulancia. Pero nada pudieron hacer. Testimonios indican que la pequeña sufría una grave enfermedad y su salud era muy frágil. A las 14 se retiró el cuerpo del lugar.

En pocas palabras

  • Niña fallecida: una menor de edad murió en Luján de Cuyo tras sufrir una descompensación.
  • Intervención médica: docentes del colegio cercano intentaron RCP, pero no lograron reanimarla.
  • Sin relación con el colegio: la institución aclaró que la niña no era alumna de esa escuela.
Resumen generado por Thinkindot AI

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