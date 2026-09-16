Un chico de 15 años llevó un arma a la escuela y se le disparó dentro de la mochila: habló la madre

Por el arma de fuego que un chico de 15 años llevó a la escuela se armó un escándalo tremendo. Imagen ilustrativa.

Ante la situación, las autoridades dieron aviso a la Policía. Los efectivos que llegaron hasta la institución secuestraron un revólver calibre .32, que no tenía marca ni numeración visibles.

Qué encontraron dentro del arma en la mochila del alumno

Durante la revisión del revólver, los agentes encontraron cinco cartuchos intactos y uno percutado. Este último sería compatible con el disparo que se produjo dentro del aula.

A pesar de la detonación, no hubo personas heridas. El hecho quedó bajo investigación para determinar cómo el adolescente tuvo acceso al arma y en qué circunstancias llegó a llevarla al colegio.

Un calibre .32 fue el arma de fuego que se metió en una escuela de Buenos Aires. Imagen ilustrativa.

En tanto, la madre del alumno habló luego del episodio al presentarse en la escuela. Según su declaración, aseguró que desconocía cómo el revólver había llegado a manos de su hijo.

La mujer explicó que el arma pertenecía al padre del menor, quien se había retirado de la vivienda después de mantener una discusión con ella.

La investigación deberá establecer ahora las circunstancias en las que el adolescente tomó el arma, cómo fue trasladada hasta la escuela y las responsabilidades que pudieran surgir a partir del episodio.