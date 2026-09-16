Otra vez hay consternación, preocupación y escándalo por un alumno que llevó un arma de fuego a la escuela. Se trata de un chico de 15 años que llevó un calibre .32 a una escuela de La Matanza y se le disparó accidentalmente dentro de su mochila.
Un chico de 15 años llevó un arma a la escuela y se le disparó dentro de la mochila: habló la madre
Un adolescente llevó un revólver calibre .32 al colegio. El arma se disparó dentro de la mochila y generó un escándalo
El tenso episodio ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en Villa Dorrego, y generó preocupación entre estudiantes, docentes y autoridades.
De acuerdo con la información conocida, el adolescente ingresó al aula y dejó caer su mochila. En ese momento se escuchó una fuerte detonación que alertó de inmediato al personal del establecimiento.
Ante la situación, las autoridades dieron aviso a la Policía. Los efectivos que llegaron hasta la institución secuestraron un revólver calibre .32, que no tenía marca ni numeración visibles.
Qué encontraron dentro del arma en la mochila del alumno
Durante la revisión del revólver, los agentes encontraron cinco cartuchos intactos y uno percutado. Este último sería compatible con el disparo que se produjo dentro del aula.
A pesar de la detonación, no hubo personas heridas. El hecho quedó bajo investigación para determinar cómo el adolescente tuvo acceso al arma y en qué circunstancias llegó a llevarla al colegio.
En tanto, la madre del alumno habló luego del episodio al presentarse en la escuela. Según su declaración, aseguró que desconocía cómo el revólver había llegado a manos de su hijo.
La mujer explicó que el arma pertenecía al padre del menor, quien se había retirado de la vivienda después de mantener una discusión con ella.
La investigación deberá establecer ahora las circunstancias en las que el adolescente tomó el arma, cómo fue trasladada hasta la escuela y las responsabilidades que pudieran surgir a partir del episodio.
En pocas palabras
- Adolescente: un joven de 15 años llevó un revólver calibre .32 a la escuela Instituto Jesús María Plaza de La Matanza.
- Incidente: el arma se disparó accidentalmente dentro de su mochila, sin causar heridos.
- Investigación: la madre afirmó desconocer cómo llegó el arma a manos de su hijo, indicando que pertenecía al padre.