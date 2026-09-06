Un joven repartidor de la empresa "Pedidos Ya" fue víctima de un violento asalto a mano armada durante la noche en el departamento de Godoy Cruz, mientras intentaba cumplir con su jornada laboral. El hecho ocurrió en la vía pública, en el interior del barrio La Gloria.
Violento asalto en el barrio La Gloria de Godoy Cruz: le robaron la moto a un repartidor a punta de pistola
Dos delincuentes armados encañonaron al joven de 18 años cuando entregaba un pedido y le robaron la moto junto a su teléfono celular en Godoy Cruz
Emboscada a mano armada
El episodio se registró a las 23.38 en la zona asignada a la jurisdicción de la Comisaría 52°. Según consta en la denuncia realizada por la víctima, un muchacho de tan solo 18 años, este se desplazaba en su vehículo para realizar la entrega de un pedido solicitado a través de la aplicación.
Al llegar al punto indicado para dejar el encargo, fue abordado de forma sorpresiva por dos sujetos que aparecieron a pie. Sin darle margen de reacción, uno de los delincuentes desenfundó un arma de fuego y lo amenazó directamente para apoderarse de sus pertenencias.
Robo de la herramienta de trabajo y fuga
Bajo la intimidación del arma, los asaltantes le exigieron la entrega de su herramienta de trabajo. La víctima debió ceder su moto marca Corven Mirage de 110 cc, de color azul, junto con su teléfono celular, elemento clave con el que operaba la plataforma de entregas.
Una vez consumado el robo, los agresores abordaron el rodado y escaparon a toda velocidad con dirección a las manzanas internas del vecindario, perdiéndose de vista a la altura de la manzana "H". Pese a los patrullajes preventivos en la zona tras el aviso del joven, no se lograron detenciones inmediatas. Las actuaciones de investigación quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que trabaja en el rastreo de la moto y la identificación de los sospechosos.
En pocas palabras
- Asalto a repartidor: un joven de 18 años fue víctima de un robo a mano armada en Godoy Cruz.
- Pérdida de pertenencias: le sustrajeron su moto Corven Mirage y su teléfono celular.
- Investigación en curso: la policía busca a los delincuentes y busca recuperar el vehículo robado.