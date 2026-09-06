Violento asalto en el barrio La Gloria de Godoy Cruz: le robaron la moto a un repartidor a punta de pistola

Emboscada a mano armada

El episodio se registró a las 23.38 en la zona asignada a la jurisdicción de la Comisaría 52°. Según consta en la denuncia realizada por la víctima, un muchacho de tan solo 18 años, este se desplazaba en su vehículo para realizar la entrega de un pedido solicitado a través de la aplicación.

Al llegar al punto indicado para dejar el encargo, fue abordado de forma sorpresiva por dos sujetos que aparecieron a pie. Sin darle margen de reacción, uno de los delincuentes desenfundó un arma de fuego y lo amenazó directamente para apoderarse de sus pertenencias.