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Inseguridad en Las Heras: detuvieron a dos jóvenes que circulaban armados en un auto

La Policía interceptó un rodado que realizaba maniobras peligrosas y secuestró una pistola calibre 22 apta para el disparo oculta bajo un asiento

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La Policía de Mendoza detuvo a dos sospechosos en Las Heras y sacó de circulación un arma de fuego lista para el disparo.

La Policía de Mendoza detuvo a dos sospechosos en Las Heras y sacó de circulación un arma de fuego lista para el disparo.

En el marco de los patrullajes preventivos desplegados en Las Heras, la Policía de Mendoza aprehendió a dos jóvenes que circulaban armados a bordo de un automóvil. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 36° durante la tarde de este domingo.

Maniobras peligrosas y requisa

El hecho se registró pasadas las 16.30 en la intersección de las calles San Rafael y García. Los efectivos que patrullaban la zona advirtieron la presencia de un Volkswagen Voyage color blanco que era conducido de manera temeraria y a alta velocidad, por lo que le ordenaron la detención al conductor a pocas cuadras del lugar.

El Volkswagen Voyage blanco secuestrado por la Polic&iacute;a de Mendoza tras ser interceptado por maniobras peligrosas en Las Heras.

El Volkswagen Voyage blanco secuestrado por la Policía de Mendoza tras ser interceptado por maniobras peligrosas en Las Heras.

Al momento de identificar a los ocupantes dos jóvenes de 32 y 21 años, los agentes procedieron a inspeccionar el habitáculo del rodado. Durante la requisa hallaron debajo del asiento del conductor una pistola calibre 22 marca Bersa, con su respectivo cargador y proyectiles, lista para el disparo.

La pistola calibre 22 marca Bersa, con cargador y proyectiles, que hallaron oculta debajo del asiento del conductor.

La pistola calibre 22 marca Bersa, con cargador y proyectiles, que hallaron oculta debajo del asiento del conductor.

Al no poder justificar la tenencia legal del armamento, la Oficina Fiscal de jurisdicción ordenó la aprehensión de ambos ocupantes, el secuestro del arma de fuego y la incautación del vehículo, quedando las actuaciones a cargo de la dependencia policial.

En pocas palabras

  • Dos jóvenes: fueron aprehendidos por la Policía de Mendoza en Las Heras por circular armados.
  • Arma secuestrada: se incautó una pistola Bersa calibre 22 apta para el disparo oculta en el auto.
  • Procedimiento policial: se realizó tras advertir maniobras peligrosas y la tenencia ilegal de un arma de fuego.
Resumen generado por Thinkindot AI

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