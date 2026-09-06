Inseguridad en Las Heras: detuvieron a dos jóvenes que circulaban armados en un auto

Maniobras peligrosas y requisa

El hecho se registró pasadas las 16.30 en la intersección de las calles San Rafael y García. Los efectivos que patrullaban la zona advirtieron la presencia de un Volkswagen Voyage color blanco que era conducido de manera temeraria y a alta velocidad, por lo que le ordenaron la detención al conductor a pocas cuadras del lugar.

El Volkswagen Voyage blanco secuestrado por la Policía de Mendoza tras ser interceptado por maniobras peligrosas en Las Heras.

Al momento de identificar a los ocupantes dos jóvenes de 32 y 21 años, los agentes procedieron a inspeccionar el habitáculo del rodado. Durante la requisa hallaron debajo del asiento del conductor una pistola calibre 22 marca Bersa, con su respectivo cargador y proyectiles, lista para el disparo.