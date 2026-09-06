Inseguridad en Las Heras: detuvieron a dos jóvenes que circulaban armados en un auto
La Policía interceptó un rodado que realizaba maniobras peligrosas y secuestró una pistola calibre 22 apta para el disparo oculta bajo un asiento
Maniobras peligrosas y requisa
El hecho se registró pasadas las 16.30 en la intersección de las calles San Rafael y García. Los efectivos que patrullaban la zona advirtieron la presencia de un Volkswagen Voyage color blanco que era conducido de manera temeraria y a alta velocidad, por lo que le ordenaron la detención al conductor a pocas cuadras del lugar.
Al momento de identificar a los ocupantes dos jóvenes de 32 y 21 años, los agentes procedieron a inspeccionar el habitáculo del rodado. Durante la requisa hallaron debajo del asiento del conductor una pistola calibre 22 marca Bersa, con su respectivo cargador y proyectiles, lista para el disparo.
Al no poder justificar la tenencia legal del armamento, la Oficina Fiscal de jurisdicción ordenó la aprehensión de ambos ocupantes, el secuestro del arma de fuego y la incautación del vehículo, quedando las actuaciones a cargo de la dependencia policial.
En pocas palabras
- Dos jóvenes: fueron aprehendidos por la Policía de Mendoza en Las Heras por circular armados.
- Arma secuestrada: se incautó una pistola Bersa calibre 22 apta para el disparo oculta en el auto.
- Procedimiento policial: se realizó tras advertir maniobras peligrosas y la tenencia ilegal de un arma de fuego.