En una pelea de boxeo profesional que tuvo todos los ingredientes para adjetivarla como dramática, el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay superó por puntos, en fallo unánime, al sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla. Esta pelea cerró un larguísima velada realizada este sábado en el Polimeni.
En un pleito dramático Gonzalo Bajinay venció al Tagua Puebla y se consagró campeón mendocino de boxeo
Gonzalo Bajinay superó a Marcelo Puebla por puntos en un pleito cambiante de boxeo y se calzó la faja superwelter de la Federación Mendocina de Box en Las Heras
Bajinay y Puebla cerraron la jornada en Las Heras brindando una batalla cambiante y caliente, donde el pupilo de Pablo Chacón tuvo que sobrellevar un profundo corte en su ceja izquierda para quedarse con el título superwelter de la Federación Mendocina de Box. También ganó Lautaro González y empató Dana Chacón en las complementarias.
Gonzalo Bajinay remontó un corte para consagrarse campeón mendocino
En lo que fue una batalla, más que una confrontación de boxeo, Gonzalo Bajinay (68,900 kg) se impuso por puntos a Marcelo Tagua Puebla (68,800) tras seis rounds de naturaleza cambiante. Los jueces fallaron así: Julio Prudencio, 59-53; Miguel Leiva 58-52; y Roberto Herrera, 60-56: todos a favor del Gona de Guaymallén. Para Diario UNO fue 59-53.
Tras un inicio positivo para Bajinay, que supo atacar con directos, pero principalmente buscar la media distancia para meter golpes curvos, el pupilo de Chacón usó este segundo recurso para mandar a la lona al sanrafaelino y hacer prever un desenlace rápido. Pero Puebla se levantó a la cuenta de ocho y mostró lo suyo, con golpes volados desde la larga distancia.
En el segundo asalto se produjo una situación que cambió el desarrollo del pleito y condicionó a Bajinay. El Tagua metió un volado de derecha que sorprendió a Bajinay, y lo cortó -con golpe lícito- en la ceja derecha. Además de la hemorragia y el dramatismo que daba la máscara sanguinolenta del de Guaymallén, mucho le costó a este volver a enfocarse y prevalecer en la contienda.
Tras el final de este segundo capítulo, favorable a Puebla, Pablo Chacón trabajó bien el corte como cutman, y detuvo parcialmente el sangrado. En el tercer round Bajinay comenzó a concentrarse en su ofensiva. El estilo desmañado del rival no le permitió casi nunca hacer blanco con sus ganchos bien parado, lo que habría generado un desenlace tempranero, pero le permitió ir construyendo la victoria.
En el cuarto round el Gona conectó una gancho a la mandíbula y mandó al piso a Puebla, que valiente se levantó a seguir dando batalla y buscar desde la larga distancia su golpe ganador, que no iba a llegar. Dos capítulos más fueron favorables a Bajinay, que llegó tranquilo a las tarjetas que lo ungieron como nuevo campeón superwelter.
Lautaro González y Gastón Rodríguez: un lindo duelo de estilos
En la pelea de semifondo, Lautaro el Sencillo González (66,700 kg) y Gastón el Tombino Rodríguez (igual peso) brindaron lo que fue la mejor pelea de la noche en cuanto a lo técnico. Cuatro rounds sirvieron para que el lasherino pupilo de su papá -Daniel González- demostrara su buen bagaje técnico, puesto a prueba por un golpeador y frontal Rodríguez.
El primer asalto favoreció al e Godoy Cruz, que arremetió y sorprendió a González, ganándole la corta distancia y colocando fuertes ganchos y overhands desde la larga.
Pero luego se serenó el Sencillo, inició una aplomada defensa combinando movilidad y esquive, y sumando luego el castigo con rectos al cuerpo y curvos variados. De esta forma fue neutralizando el fervor de Rodríguez, y minando sus energías.
Tras el campanazo final, las tarjetas determinaron a un justo ganador de esta forma: Julio Prudencio y Miguel Leiva, 39-37; y Roberto Herrera, 40-36. Para Diario UNO fue 39-37 para González.
Dana Chacón se "pinchó" y empató con Soledad Rodríguez
Tras un buen inicio de la lasherina Dana Mailén Chacón (49,300), hija de Javier Chispita, la local no pudo sostener el ritmo frente a la intensa entrerriana María Soledad Rodríguez (igual peso) y se tuvo que conformar con un empate en fallo mayoritario.
Chacón comenzó con buna faena ofensiva, metiendo combinación de rectos en la larga y buenos ganchos en la corta, distancia que fue a buscar en forma permanente la litoraleña, que en el segundo asalto pudo conectar un buen volado y un par de curvos en contra.
El cuarto y último round expuso el cansancio de Dana Chacón, en su segunda pelea rentada, que apenas pudo contener el acecho de la Morena de Entre Ríos. Las tarjetas fallaron así: Julio Prudencio y Miguel Leiva, 38-38. Para Roby Herrera fue 40-36 para la local. Diario UNO vio ganar a Chacón 39-37.
Homenaje a Ricardo Bracamonte
Previo al programa de boxeo profesional, se realizó una extensa competencia amateur en el denominado Torneo Ricardo Bracamonte con 20 peleas.
Al finalizar, la Municipalidad de Las Heras, representada por el Director de Deportes; y el promotor Jorge Pandolfino, entregaron una plaqueta recordatoria de la trayectoria del prolífico entrenador, que sacó nada menos que a cuatro campeones mundiales: Julio Pablo Chacón, Juan Carlos Cotón Reveco, Jonatan Víctor Barros, y la neuquina Betiana Viñas.
También fue homenajeado el organizador de la velada, junto a Jorge Pandolfino, el Relámpago Pablo Chacón.
En pocas palabras
- Gonzalo Bajinay: Se consagró campeón mendocino de boxeo superwelter en Las Heras.
- Combate: Superó a Marcelo Puebla por puntos en un fallo unánime tras seis rounds.
- Otros resultados: Lautaro González ganó su combate y Dana Chacón empató.