En un pleito dramático Gonzalo Bajinay venció al Tagua Puebla y se consagró campeón mendocino de boxeo

Tras un inicio positivo para Bajinay, que supo atacar con directos, pero principalmente buscar la media distancia para meter golpes curvos, el pupilo de Chacón usó este segundo recurso para mandar a la lona al sanrafaelino y hacer prever un desenlace rápido. Pero Puebla se levantó a la cuenta de ocho y mostró lo suyo, con golpes volados desde la larga distancia.

Gonzalo Bajinay celebra su triunfo con el equipo que encabeza Pablo Chacón. Foto: Ramiro Gómez/Diario UNO

En el segundo asalto se produjo una situación que cambió el desarrollo del pleito y condicionó a Bajinay. El Tagua metió un volado de derecha que sorprendió a Bajinay, y lo cortó -con golpe lícito- en la ceja derecha. Además de la hemorragia y el dramatismo que daba la máscara sanguinolenta del de Guaymallén, mucho le costó a este volver a enfocarse y prevalecer en la contienda.

Tras el final de este segundo capítulo, favorable a Puebla, Pablo Chacón trabajó bien el corte como cutman, y detuvo parcialmente el sangrado. En el tercer round Bajinay comenzó a concentrarse en su ofensiva. El estilo desmañado del rival no le permitió casi nunca hacer blanco con sus ganchos bien parado, lo que habría generado un desenlace tempranero, pero le permitió ir construyendo la victoria.

En el cuarto round el Gona conectó una gancho a la mandíbula y mandó al piso a Puebla, que valiente se levantó a seguir dando batalla y buscar desde la larga distancia su golpe ganador, que no iba a llegar. Dos capítulos más fueron favorables a Bajinay, que llegó tranquilo a las tarjetas que lo ungieron como nuevo campeón superwelter.

Cross perfecto de Lautaro González. El lasherino mete su izquierda por debajo y cruzando el jab zurdo del Tombino Rodríguez. Foto: Ramiro Gómez/Diario UNO

Lautaro González y Gastón Rodríguez: un lindo duelo de estilos

En la pelea de semifondo, Lautaro el Sencillo González (66,700 kg) y Gastón el Tombino Rodríguez (igual peso) brindaron lo que fue la mejor pelea de la noche en cuanto a lo técnico. Cuatro rounds sirvieron para que el lasherino pupilo de su papá -Daniel González- demostrara su buen bagaje técnico, puesto a prueba por un golpeador y frontal Rodríguez.

El primer asalto favoreció al e Godoy Cruz, que arremetió y sorprendió a González, ganándole la corta distancia y colocando fuertes ganchos y overhands desde la larga.

El gancho zurdo de Rodríguez queda dibujado en el aire ante el paso atrás y esquive de González en un semifondo de buen boxeo. Foto: Ramiro Gómez/Diario UNO

Pero luego se serenó el Sencillo, inició una aplomada defensa combinando movilidad y esquive, y sumando luego el castigo con rectos al cuerpo y curvos variados. De esta forma fue neutralizando el fervor de Rodríguez, y minando sus energías.

Tras el campanazo final, las tarjetas determinaron a un justo ganador de esta forma: Julio Prudencio y Miguel Leiva, 39-37; y Roberto Herrera, 40-36. Para Diario UNO fue 39-37 para González.

Dana Chacón se "pinchó" y empató con Soledad Rodríguez

Tras un buen inicio de la lasherina Dana Mailén Chacón (49,300), hija de Javier Chispita, la local no pudo sostener el ritmo frente a la intensa entrerriana María Soledad Rodríguez (igual peso) y se tuvo que conformar con un empate en fallo mayoritario.

Chacón comenzó con buna faena ofensiva, metiendo combinación de rectos en la larga y buenos ganchos en la corta, distancia que fue a buscar en forma permanente la litoraleña, que en el segundo asalto pudo conectar un buen volado y un par de curvos en contra.

Agazapada la Morena Rodríguez, anticipa un uppercut ante el ataque Dana Chacón Foto: Ramiro Gómez/Diario UNO

El cuarto y último round expuso el cansancio de Dana Chacón, en su segunda pelea rentada, que apenas pudo contener el acecho de la Morena de Entre Ríos. Las tarjetas fallaron así: Julio Prudencio y Miguel Leiva, 38-38. Para Roby Herrera fue 40-36 para la local. Diario UNO vio ganar a Chacón 39-37.

La hija de Ricardo Bracamonte, Natalia, subió al ring acompañada de su hijo y nieto, para recibir una plaqueta recordatoria en homenaje al gran maestro, de manos de Santiago Vaia, de la Municipalidad de Las Heras y Jorge Pandolfino. Foto: Ramiro Gómez/Diario UNO

Homenaje a Ricardo Bracamonte

Previo al programa de boxeo profesional, se realizó una extensa competencia amateur en el denominado Torneo Ricardo Bracamonte con 20 peleas.

Pablo Chacón recibió su plaqueta de manos de Santiago Vaia y Jorge Pandolfino. Foto: Ramiro Gómez/Diario UNO

Al finalizar, la Municipalidad de Las Heras, representada por el Director de Deportes; y el promotor Jorge Pandolfino, entregaron una plaqueta recordatoria de la trayectoria del prolífico entrenador, que sacó nada menos que a cuatro campeones mundiales: Julio Pablo Chacón, Juan Carlos Cotón Reveco, Jonatan Víctor Barros, y la neuquina Betiana Viñas.

También fue homenajeado el organizador de la velada, junto a Jorge Pandolfino, el Relámpago Pablo Chacón.