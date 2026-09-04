Con la expectativa que genera la disputa de un título de boxeo profesional, este sábado por la noche Gonzalo Bajinay y Marcelo Puebla chocarán en el pleito principal de una velada que tendrá como escenario el estadio Vicente Polimeni y tendrá dos combates rentados más, y la disputa del torneo Ricardo Bracamonte para amateurs.
El Tagua Puebla y Gonzalo Bajinay en peso y listos para pelear por el Título Mendocino en Las Heras
El sanrafaelino Puebla y Gonzalo Bajinay dieron la categoría y pelean este sábado por el título superwelter de la Federación Mendocina de Box en Las Heras
De cara a esta velada en el Polimeni, en el propio escenario de las peleas, se realizó este jueves al mediodía el pesaje oficial de los pleitos, con la presencia de autoridades de la Municipalidad de Las Heras, los organizadores, y los propios púgiles, que tuvieron contacto con la prensa.
Una extensa y nutrida velada de boxeo profesional y amateur
El festival tendrá inicio el sábado a las 19, con exhibiciones de boxeo infantil (sin contacto), luego se disputarán más de 20 combates amateurs dentro del torneo Ricardo Bracamonte. Cerca de las 21 ya tendrán inicio los enfrentamientos profesionales, con dos peleas de respaldo y el cierre con el choque entre Puebla y Bajinay por el título de la Federación Mendocina de Box, en peso superwelter.
Originalmente este enfrentamiento iba en la división welter (campeón Puebla), pero de común acuerdo pelearán por la faja de peso superwelter vacante.
Este jueves subieron a la balanza los peleadores de las tres peleas de boxeo profesional, donde todos quedaron encuadrados dentro de la categoría programada.
"Jugosa" conferencia de prensa y buenas noticias
En la conferencia de prensa hablaron el anfitrión, el Director de Deportes de Las Heras, el profesor Santiago Vaia, el promotor Jorge Pandolfino y el organizador Pablo Chacón. El funcionario lasherino dio la bienvenida y destacó el trabajo conjunto entre Estado y privados para "generar espacios que permitan hacer crecer al boxeo". También resaltó el apoyo de su municipio para ser sede del Torneo Ricardo Bracamonte de boxeo amateur.
Entre los agradecimientos de Jorge Pandolfino, y el detalle del trabajo que se realiza para mantener la actividad "viva", el promotor tiró la primicia de que se trabaja junto a la Federación Mendocina de Box para gestionar ante la FAB la organización en nuestra provincia de Campeonato Argentino Amateur.
Por su parte, Pablo Chacón se mostró feliz por la posibilidad de ver a los púgiles en su lugar natura, sobre el ring", y también por concretar el proyecto de homenajear a su hacedor, Ricardo Bracamonte, con un torneo que lleve su nombre y que espera que crezca al nivel del Guantes de Oro o el Vendimia.
El programa y los pesos de las peleas profesionales
Pelea de Fondo. Título Mendocino superwelter (8 rounds)
Marcelo Agustín Tagua Puebla vs. Gonzalo David Gona Bajinay
(San Rafael-6-9-0, 3 KO) (Guaymallén-7-4-0, 3 KO)
(68,800 kg) (68,900 kg)
Pelea de semifondo. Categoría welter (4 rounds)
Lautaro Daniel el Sencillo González vs. Gastón Fernando el Tombino Rodríguez
(Las Heras- 4-2-2, 0 KO) (Godoy Cruz- 4-3-0, 2 KO)
(66,700 kg) (66,700 kg)
Pelea complementaria. Peso mosca (4 rounds)
Dana Mailén Chacón vs. María Soledad Morena Rodríguez
(Las Heras-1-0-0, 1 KO) (Entre Ríos- 3-3-0, 1 KO)
(49,300 kg) (49,300 kg)
En pocas palabras
- Velada de boxeo: Este sábado se realizará una importante gala boxística en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras.
- Título en juego: Se disputará el título de la Federación Mendocina de Box en la categoría superwelter, entre Gonzalo Bajinay y Marcelo Puebla.
- Evento completo: La jornada incluirá combates amateurs y profesionales, con un homenaje a Ricardo Bracamonte.