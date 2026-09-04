El Tagua Puebla y Gonzalo Bajinay en peso y listos para pelear por el Título Mendocino en Las Heras

Título Mendocino superwelter. Este título fue el primero que supieron ganar leyendas como Pascual Pérez, o Nicolino Locche, entre otros. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Originalmente este enfrentamiento iba en la división welter (campeón Puebla), pero de común acuerdo pelearán por la faja de peso superwelter vacante.

Sur contra Norte. El godoycruceño Gastón Rodríguez choca con Lautaro González, de Las Heras. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Este jueves subieron a la balanza los peleadores de las tres peleas de boxeo profesional, donde todos quedaron encuadrados dentro de la categoría programada.

"Jugosa" conferencia de prensa y buenas noticias

En la conferencia de prensa hablaron el anfitrión, el Director de Deportes de Las Heras, el profesor Santiago Vaia, el promotor Jorge Pandolfino y el organizador Pablo Chacón. El funcionario lasherino dio la bienvenida y destacó el trabajo conjunto entre Estado y privados para "generar espacios que permitan hacer crecer al boxeo". También resaltó el apoyo de su municipio para ser sede del Torneo Ricardo Bracamonte de boxeo amateur.

Entre los agradecimientos de Jorge Pandolfino, y el detalle del trabajo que se realiza para mantener la actividad "viva", el promotor tiró la primicia de que se trabaja junto a la Federación Mendocina de Box para gestionar ante la FAB la organización en nuestra provincia de Campeonato Argentino Amateur.

La entrerriana María Soledad Rodríguez pondrá en duro examen a la lasherina Dana Chacón. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Por su parte, Pablo Chacón se mostró feliz por la posibilidad de ver a los púgiles en su lugar natura, sobre el ring", y también por concretar el proyecto de homenajear a su hacedor, Ricardo Bracamonte, con un torneo que lleve su nombre y que espera que crezca al nivel del Guantes de Oro o el Vendimia.

El programa y los pesos de las peleas profesionales

Pelea de Fondo. Título Mendocino superwelter (8 rounds)

Marcelo Agustín Tagua Puebla vs. Gonzalo David Gona Bajinay

(San Rafael-6-9-0, 3 KO) (Guaymallén-7-4-0, 3 KO)

(68,800 kg) (68,900 kg)

Pelea de semifondo. Categoría welter (4 rounds)

Lautaro Daniel el Sencillo González vs. Gastón Fernando el Tombino Rodríguez

(Las Heras- 4-2-2, 0 KO) (Godoy Cruz- 4-3-0, 2 KO)

(66,700 kg) (66,700 kg)

Pelea complementaria. Peso mosca (4 rounds)

Dana Mailén Chacón vs. María Soledad Morena Rodríguez

(Las Heras-1-0-0, 1 KO) (Entre Ríos- 3-3-0, 1 KO)

(49,300 kg) (49,300 kg)