La defensa del título de peso welter de la Federación Mendocina de Box tendrá otro protagonista para enfrentar al campeón defensor, el sanrafaelino Marcelo El Tagua Puebla. En lugar de Nahuel Galesi irá el Gona Gonzalo Bajinay para el pleito a realizarse en el estadio Vicente Polimeni en próximo fin de semana.
Cambio de rivales: Gonzalo Bajinay será el rival de Puebla por el título de la Federación Mendocina de Box
La lesión de Galesi obligó al cambio de rival de Marcelo Puebla para el pleito por el Título Mendocino del 5 de septiembre en Las Heras. Irá Gonzalo Bajinay
La lesión en sus cervicales del Perfecto Nahuel Galesi en un entrenamiento, obligó al cambio de rival para Puebla el próximo 5 de septiembre. Esta jornada que organiza Pablo Chacón con Jorge Pandolfino, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras y habrá boxeo profesional y una extensa competencia amateur.
El Tagua Puebla expone el título contra Gonzalo Bajinay en Las Heras
Con el retorno del boxeo al estadio Vicente Polimeni se da continuidad al fin de semana a todo boxeo en Mendoza, que comienza el viernes (4/9) con la pelea de Soledad Ferreyra contra la santafesina Yoana Araceli Rodríguez, en el estadio de la Federación Mendocina de Box -Pascual Pérez-.
El sábado arrancará temprano la acción en el Polimeni, con la disputa de la competencia bautizada Copa Ricardo Bracamonte, para púgiles aficionados, pleitos en la categoría Menores que servirá de selectivo para los Juegos Nacional Evita 2026.
El plato fuerte de la velada lasherina será la pelea por la faja provincial entre Marcelo Puebla y Gonzalo Bajinay, en la divisional de los 66,678 kg/147 lb.