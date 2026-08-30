Cambio de rivales: Gonzalo Bajinay será el rival de Puebla por el título de la Federación Mendocina de Box

La lesión en sus cervicales del Perfecto Nahuel Galesi en un entrenamiento, obligó al cambio de rival para Puebla el próximo 5 de septiembre. Esta jornada que organiza Pablo Chacón con Jorge Pandolfino, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras y habrá boxeo profesional y una extensa competencia amateur.

Campeón mendocino. Marcelo El Tagua Puebla, de San Rafael, expone su faja de boxeo profesional frente a Gonzalo Bajinay el 5 de septiembre en el Polimeni

El Tagua Puebla expone el título contra Gonzalo Bajinay en Las Heras

Con el retorno del boxeo al estadio Vicente Polimeni se da continuidad al fin de semana a todo boxeo en Mendoza, que comienza el viernes (4/9) con la pelea de Soledad Ferreyra contra la santafesina Yoana Araceli Rodríguez, en el estadio de la Federación Mendocina de Box -Pascual Pérez-.