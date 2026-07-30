Pasaron más de dos años después del peleón que protagonizaron Nahuel Galesi y Alexis Alaniz en el estadio Pascual Pérez y todos los amantes del boxeo se quedaron esperando una revancha. Tras idas y venidas, uno de los boxeadores más prometedores que ha dado nuestra tierra, vuelve con ganas de darle continuidad y una segunda etapa a su carrera.
Retorna al boxeo Nahuel Galesi y peleará por el Título Mendocino
El lasherino Nahuel Galesi retorna al boxeo y lo hará combatiendo en Las Heras por el Título Mendocino superwelter frente al sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla
No por nada lo apodaron el Buenos Aires El Perfecto, ya que cada presentación daba muestras de su atildado boxeo, cultivado en un gimnasio como el de Pablo Chacón. La buena noticia es que el próximo 4 de septiembre es la fecha para el reestreno de Galesi (13-9-2, 8 KO), y enfrentará a un buen púgil como el sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla (6-9-0, 3 KO), en el pleito principal de un festival a realizarse en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras.
En este combate estará en juego el Título Mendocino de peso superwelter que otorga la Federación Mendocina de Box. Luego de dos años de anunciarse este pleito entre mendocinos, este 4 de septiembre se concretará finalmente.
Nahuel Galesi y un retorno al boxeo con muchas ganas
Consultado sobre su nuevo compromiso, luego del parate desde el 28 de junio del 2024, El Perfecto Galesi señaló: "Estamos muy bien, preparándonos a conciencia", dijo pupilo de Pablo Chacón. "Vengo con muchísimas ganas, necesitaba volver y ahora estoy mucho más maduro estoy mucho más tranquilo así que la voy a disfrutar más que nunca", confesó.
Consultado sobre si el motivo del alejamiento fue la dificultad en conseguir rivales en nuestro medio, el púgil que fue campeón Latino CMB, explicó: "Sí, eso, y yo también que estuve sinceramente un poco alejado de los gimnasios. Si bien estuve siempre en contacto y entrenando, como mantenimiento, pero bueno, sí estuve alejado del tema boxístico".
El boxeador del Gimnasio Chacón explicó que el pleito con Puebla será en peso superwelter, pero buscará seguir luego compitiendo en la categoría inferior (welter).
Estará en juego el Título Mendocino de boxeo profesional
El deportista que trabaja en la Municipalidad de Las Heras, en el área de Deportes (eventos y logística), pasó por diversas dificultades personales y eso pesó en su alejamiento y falta de continuidad. "Yo en principio me abrí un poco del boxeo para ver para dónde arrancaba, y la vida me dijo "No, volvete, que por ahí me parece que es", y acá estoy", declaró.
El rival de Nahuel Galesi es otro púgil de gran calidad, formado en el gimnasio sanrafaelino La Isla (Isla del Diamante), que ha tenido poco continuidad en su carrera boxística, y actualmente, alejado de su mentor, Lito Negri (entrena bajo las órdenes de Mauricio Mercado). Marcelo Tagua Puebla, quien tuviera una excelente carrera amateur y fuera campeón mendocino de boxeo profesional, busca retornar al triunfo y rencaminarse. Viene de sufrir una dura caída en Buenos Aires (Estadio de la FAB), el pasado 5 de junio, donde enfrentó a Isaías Garay, tras ocho meses de inactividad.
En pocas palabras
- Retorno de Nahuel Galesi: El boxeador mendocino Nahuel Galesi regresa al ring tras dos años de inactividad.
- Título en juego: Galesi se enfrentará a Marcelo Tagua Puebla por el Título Mendocino superwelter en Las Heras.
- Motivaciones personales: El púgil expresó su madurez y deseo de disfrutar la carrera, enfocándose también en su bienestar familiar.