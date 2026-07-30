Retorna al boxeo Nahuel Galesi y peleará por el Título Mendocino

Nahuel Galesi festeja la obtención del Título Latino CMB junto al gran campeón mundial Juan Carlos Cotón Reveco. Fue el 11 de noviembre del 2016 en San Carlos.

Nahuel Galesi y un retorno al boxeo con muchas ganas

Consultado sobre su nuevo compromiso, luego del parate desde el 28 de junio del 2024, El Perfecto Galesi señaló: "Estamos muy bien, preparándonos a conciencia", dijo pupilo de Pablo Chacón. "Vengo con muchísimas ganas, necesitaba volver y ahora estoy mucho más maduro estoy mucho más tranquilo así que la voy a disfrutar más que nunca", confesó.

"Siempre es bueno tomarse una tomarse un tiempo, porque cuando uno tiene dudas es lo mejor no seguir adelante por seguir. Ahora estoy intentando asegurar el bienestar de mi hijo y de que yo pueda traer lo necesario a mi casa. Después de separarme tuve un tiempo de que yo me sentía muy mal anímicamente", Nahuel Galesi "Siempre es bueno tomarse una tomarse un tiempo, porque cuando uno tiene dudas es lo mejor no seguir adelante por seguir. Ahora estoy intentando asegurar el bienestar de mi hijo y de que yo pueda traer lo necesario a mi casa. Después de separarme tuve un tiempo de que yo me sentía muy mal anímicamente", Nahuel Galesi

Consultado sobre si el motivo del alejamiento fue la dificultad en conseguir rivales en nuestro medio, el púgil que fue campeón Latino CMB, explicó: "Sí, eso, y yo también que estuve sinceramente un poco alejado de los gimnasios. Si bien estuve siempre en contacto y entrenando, como mantenimiento, pero bueno, sí estuve alejado del tema boxístico".

El boxeador del Gimnasio Chacón explicó que el pleito con Puebla será en peso superwelter, pero buscará seguir luego compitiendo en la categoría inferior (welter).

Estará en juego el Título Mendocino de boxeo profesional

El deportista que trabaja en la Municipalidad de Las Heras, en el área de Deportes (eventos y logística), pasó por diversas dificultades personales y eso pesó en su alejamiento y falta de continuidad. "Yo en principio me abrí un poco del boxeo para ver para dónde arrancaba, y la vida me dijo "No, volvete, que por ahí me parece que es", y acá estoy", declaró.

El rival de Nahuel Galesi es otro púgil de gran calidad, formado en el gimnasio sanrafaelino La Isla (Isla del Diamante), que ha tenido poco continuidad en su carrera boxística, y actualmente, alejado de su mentor, Lito Negri (entrena bajo las órdenes de Mauricio Mercado). Marcelo Tagua Puebla, quien tuviera una excelente carrera amateur y fuera campeón mendocino de boxeo profesional, busca retornar al triunfo y rencaminarse. Viene de sufrir una dura caída en Buenos Aires (Estadio de la FAB), el pasado 5 de junio, donde enfrentó a Isaías Garay, tras ocho meses de inactividad.