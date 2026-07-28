El boxeo amateur de Mendoza obtuvo una medalla de plata en el Torneo Nacional de mayores de Santa Fe

El representante de Mendoza en este torneo anual que fiscaliza la Federación Argentina de Box -FAB- en la divisional de hasta 91 kilogramos fue el pupilo de Pablo Chacón, Octavio Robledo, consagrado subcampeón argentino.

De la competencia participaron 120 púgiles de todo el país y tuvo como escenario el estadio cubierto del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez. Además de la competencia hubo charlas técnicas y clínicas, y estuvo presente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), entidad que entregó una distinción especial a los campeones.