El boxeo amateur de Mendoza obtuvo una medalla de plata en el Torneo Nacional de mayores de Santa Fe

El pasado fin de semana se realizó el Torneo Nacional Masculino Mayores de boxeo amateur en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, y Mendoza logró un medalla plateada en los 91 kilogramos. Buenos Aires mostró un dominio casi absoluto, acaparando la mayoría de las preseas.
El representante de Mendoza en este torneo anual que fiscaliza la Federación Argentina de Box -FAB- en la divisional de hasta 91 kilogramos fue el pupilo de Pablo Chacón, Octavio Robledo, consagrado subcampeón argentino.
De la competencia participaron 120 púgiles de todo el país y tuvo como escenario el estadio cubierto del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez. Además de la competencia hubo charlas técnicas y clínicas, y estuvo presente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), entidad que entregó una distinción especial a los campeones.
El mendocino enfrentó en la final de la categoría hasta 91kg al bonaerense Pedro Arjona y la definición fue por puntos a favor de Arjona, que se tomó revancha de la final entre ambos en el Torneo Nacional Juveniles del 2024, donde el ganador fue el mendocino.
Resultados de las finales del Torneo Nacional de Boxeo Amateur
Categoría hasta 49 kg.:
- Gonzalo Ebenau (Bs. As.) derrotó a Pablo Perrona (Cba.)
Categoría hasta 52 kg.:
- Lautaro Gómez (Bs. As.) derrotó Claudio Doratto (San Luis)
Categoría hasta 56 kg.:
- Yahir Assat (San Luis) derrotó a Alexis Chavarría (Bs. As.)
Categoría hasta 60 kg.:
- Santiago Celes (Bs. As.) derrotó a Franco Gómez (Bs. As.)
Categoría hasta 64 kg.:
- Thiago Maza (Bs. As.) derrotó a Agustín Travaglini (Santa Fe)
Categoría hasta 69 kg.:
- Mateo Tavarone (Bs. As.) derrotó a Jesuán Cejas (Santa Fe)
Categoría hasta 75 kg.:
- Marcos Mendoza (Bs. As.) derrotó a Valentino Agüero (Salta)
Categoría hasta 81 kg.:
- Nahuel Roldán (Bs. As.) derrotó a Sean Romano (Tucumán)
Categoría hasta 91 kg.:
- Pedro Arjona (Bs. As.) derrotó a Octavio Robledo (Mza.)
Categoría +91 kg.:
- Kevin Asman (Bs. As.) derrotó a Franco Paredes (Córdoba)