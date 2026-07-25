El estadio de la Cartuja en Sevilla abre sus puertas para recibir una nueva edición de la Velada del Año. El popular encuentro organizado por Ibai Llanos logró agotar las ochenta mil entradas disponibles con anticipación. Miles de fanáticos del boxeo amateur colman las tribunas para presenciar diez combates entre creadores de contenido.
Hoy es La Velada del Año de Ibai Llanos: dónde se puede ver gratis
El esperado evento de Ibai Llanos promete combates inolvidables. Conoce los horarios para seguir la Velada del Año en vivo por YouTube
Dónde ver La Velada de Ibai Llanos
La transmisión para el público argentino comienza puntualmente a las 14. Los seguidores pueden sintonizar el evento de manera gratuita mediante el canal oficial del organizador en YouTube, como también desde su perfil en Twitch.
La organización comunicó que no existe un horario de finalización establecido. Las ediciones pasadas terminaron durante la madrugada española.
Uno de los cruces más aguardados enfrenta al periodista deportivo Gastón Edul contra el español Edu Aguirre. El combate suma tensión adicional al darse una semana después de la derrota del seleccionado argentino frente al combinado ibérico en la Copa del Mundo.
Otro momento central involucra al cantante argentino Lit Killah frente al artista Kidd Keo. Ambos intercambiaron mensajes provocadores en la previa del encuentro. Ahora resolverán sus diferencias con los guantes puestos para el disfrute de todos los espectadores presentes.
Choques estelares
La lista incluye encuentros femeninos internacionales muy prometedores. Fabiana Sevillana pelea contra La Parce, Clersss compite ante Natalia MX, Alondrissa choca con Angie Velasco, mientras Marta Díaz se mide con Tatiana Kaer. Por otro lado, Roro vuelve al ring para enfrentar a Samy Rivers.
Entre los combates masculinos destaca Gero Arias frente a Virzz en una contienda sin casco protector. El cierre del cronograma presenta el cruce de Plex ante Fernanfloo, sumado al duelo de pesos pesados protagonizado por IlloJuan contra Thegref.
Para completar la propuesta, artistas como Yandel, Juanes, Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal junto con Anuel AA brindan espectáculos musicales en vivo.
En pocas palabras
- La Velada del Año: se lleva a cabo en Sevilla, organizada por Ibai Llanos, con 80.000 entradas agotadas y diez combates de boxeo amateur.
- Transmisión gratuita: el evento se puede seguir en vivo por YouTube y Twitch desde las 14 (hora argentina), sin horario de finalización confirmado.
- Combates destacados: incluyen cruces como Gastón Edul vs. Edu Aguirre, Lit Killah vs. Kidd Keo, y varios enfrentamientos femeninos y masculinos, además de shows musicales.