Hoy es La Velada del Año de Ibai Llanos: dónde se puede ver gratis

Uno de los cruces más aguardados enfrenta al periodista deportivo Gastón Edul contra el español Edu Aguirre. El combate suma tensión adicional al darse una semana después de la derrota del seleccionado argentino frente al combinado ibérico en la Copa del Mundo.

Otro momento central involucra al cantante argentino Lit Killah frente al artista Kidd Keo. Ambos intercambiaron mensajes provocadores en la previa del encuentro. Ahora resolverán sus diferencias con los guantes puestos para el disfrute de todos los espectadores presentes.

Choques estelares

La lista incluye encuentros femeninos internacionales muy prometedores. Fabiana Sevillana pelea contra La Parce, Clersss compite ante Natalia MX, Alondrissa choca con Angie Velasco, mientras Marta Díaz se mide con Tatiana Kaer. Por otro lado, Roro vuelve al ring para enfrentar a Samy Rivers.

Entre los combates masculinos destaca Gero Arias frente a Virzz en una contienda sin casco protector. El cierre del cronograma presenta el cruce de Plex ante Fernanfloo, sumado al duelo de pesos pesados protagonizado por IlloJuan contra Thegref.

Para completar la propuesta, artistas como Yandel, Juanes, Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal junto con Anuel AA brindan espectáculos musicales en vivo.