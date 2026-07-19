"El lunes estaremos celebrando": Ibai Llanos desafió a la Selección argentina y ya ve a España campeón

El streamer redobló la apuesta y estiró su pronóstico optimista de cara al arranque del partido: "El lunes vamos a estar celebrando en Madrid y en toda España el campeonato del mundo".

Lejos de bajar los humos, Llanos no se quedó ahí y reveló un dato que reavivó la polémica y expuso que en tierras ibéricas ya se sienten campeones antes de jugar.

"Mañana vamos a ser campeones del mundo. El lunes ya me invitaron a festejar con los jugadores en Madrid."



Felicidades España por la segunda pic.twitter.com/FOTUr1oTbo — ELDUCK (@elduckpost) July 19, 2026

El creador de contenido confesó que recibió una invitación oficial por parte de las autoridades gubernamentales para formar parte del recibimiento al plantel en la sede del Gobierno español. "Me han invitado a recibir a la selección de España en la Moncloa para darles la bienvenida. Puede ser un recuerdo para toda la vida".

Ibai Llanos, confiado desde el primer día

Ante el contraataque de los hinchas argentinos en el chat, Ibai recordó que su banca hacia el combinado dirigido por Luis de la Fuente viene desde el inicio de la cita ecuménica, bancando el proyecto incluso tras el sorpresivo empate frente a Cabo Verde en la fase de grupos. "Yo he confiado en España desde antes del Mundial. Confié en España después del empate con Cabo Verde. Sé que muchos otros también, pero yo no me bajo del barco", remarcó con firmeza.

La respuesta de los fanáticos de la Albiceleste no se hizo esperar en las redes sociales, donde salieron con tapones de punta a cruzar al streamer