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Mundial 2026

"El lunes estaremos celebrando": Ibai Llanos desafió a la Selección argentina y ya ve a España campeón

El streamer español volvió a encender la mecha a horas de la gran final del Mundial 2026. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
A horas de la gran final, Ibai declaró que España será el campeón. 

A horas de la gran final, Ibai declaró que España será el campeón. 

La previa de la gran final del Mundial 2026 sumó un nuevo y picante capítulo. En las últimas horas, una declaración del reconocido streamer español Ibai Llanos encendió las redes sociales y desató la furia de los hinchas de la Selección argentina, al asegurar de manera tajante que el lunes festejarán el título en Madrid.

Durante una de sus últimas transmisiones en vivo, el de Bilbao analizó lo que será el partido definitorio del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante la Scaloneta. Sin embargo, la charla futbolera derivó rápidamente en una fuerte provocación hacia la Scaloneta.

Ibai Llanos se muestra confiado de cara a la final del mundo contra la Selección argentina.

Ibai Llanos se muestra confiado de cara a la final del mundo contra la Selección argentina.

Ibai se mostró confiado a horas del Mundial 2026

Ibai Llanos declaró con los tapones de punta contra la Selección argentina. A la hora de argumentar su postura, el español le tiró la chapa de candidata a la Selección de España y ninguneó la ilusión albiceleste. "Creo que vamos a ser campeones del mundo, que España va a tener su segunda estrella", disparó sin filtros.

El streamer redobló la apuesta y estiró su pronóstico optimista de cara al arranque del partido: "El lunes vamos a estar celebrando en Madrid y en toda España el campeonato del mundo".

Lejos de bajar los humos, Llanos no se quedó ahí y reveló un dato que reavivó la polémica y expuso que en tierras ibéricas ya se sienten campeones antes de jugar.

El creador de contenido confesó que recibió una invitación oficial por parte de las autoridades gubernamentales para formar parte del recibimiento al plantel en la sede del Gobierno español. "Me han invitado a recibir a la selección de España en la Moncloa para darles la bienvenida. Puede ser un recuerdo para toda la vida".

Ibai Llanos, confiado desde el primer día

Ante el contraataque de los hinchas argentinos en el chat, Ibai recordó que su banca hacia el combinado dirigido por Luis de la Fuente viene desde el inicio de la cita ecuménica, bancando el proyecto incluso tras el sorpresivo empate frente a Cabo Verde en la fase de grupos. "Yo he confiado en España desde antes del Mundial. Confié en España después del empate con Cabo Verde. Sé que muchos otros también, pero yo no me bajo del barco", remarcó con firmeza.

La respuesta de los fanáticos de la Albiceleste no se hizo esperar en las redes sociales, donde salieron con tapones de punta a cruzar al streamer

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