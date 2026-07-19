Dura derrota, enorme Mundial

Sin Paredes, la posesión fue de España, ejerciendo una inteligente presión con Oyarzábal, Olmo, Yamal y Baena.

España duplicó en pases a Argentina, algo que en el resto de los otros siete encuentros fue a la inversa.

El segundo punto fueron las lesiones, algo que le quemó la partitura a Lionel Scaloni. Primero mancó Lisandro Martínez, luego Montiel, y por último, Cuti Romero. Ahí el entrenador gastó tres cambios y quemó ventanas. Al punto que Lautaro se quedó sin poder jugar ni un minuto.

El tercer quiebre fue la roja a Enzo Fernández, amonestado por irse de boca, y la segunda, por llegar a destiempo en una jugada intrascendente en mitad de cancha.

Ahí, la Selección argentina empezó a hundirse. Desgastado en lo físico, 10 contra 11 y sin cambios, el DT reordenó con Julián de volante izquierdo y Messi solo arriba.

La gran figura de la Selección argentina fue el Dibu Martínez

Dibu Martínez le puso los guantes a cada ataque español (con 11, récord en finales) y el partido fue al alargue.

Ahí, con el plus de la variante del suplementario, Lionel Scaloni intentó cerrar con 5 defensores, dejando en cancha a Molina, Otamendi, Senesi, Tagliafico y Medina, algo impensado.

Renunciando por completo al ataque e intentando la heroica, Ferrán enterró la ilusión (otra vez con Molina cerrando mal ante Nico Williams).

Nada para reprocharle a un equipo que puso a nuestro país en la cima del mundo. Absolutamente nada. Enorme Mundial pese a todos los contratiempos. Por eso, solo palabras de agradecimiento.