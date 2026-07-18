Netflix: es el thriller subido de tono más esperado del año y rompe todos los límites de lo prohibido

Con una trama que explora el deseo, las relaciones humanas y los límites entre la pasión y el peligro, Deseo se suma al catálogo de Netflix como una de las apuestas más llamativas del mes. Su mezcla de drama, suspenso y escenas subidas de tono la convierten en una opción ideal para los fanáticos de las series y películas con un enfoque adulto y un thriller que mantiene la intriga hasta el final.

Netflix: de qué trata la película Deseo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Deseo versa: "El apasionado romance entre una abogada y el entrenador de natación de su hija se convierte en un juego retorcido donde, al final, todos pierden el control".