La plataforma de series y películas de Netflix estrenó este 17 de julio de 2026 una propuesta mexicana subida de tono que combina drama, thriller sensual y suspenso en una historia cargada de tensión, secretos y una fuerte carga emocional. Se trata de Deseo, dirigida por Teresa Simone y de 1 hora y 39 minutos.
Netflix: es el thriller subido de tono más esperado del año y rompe todos los límites de lo prohibido
La nueva serie mexicana de Netflix, catalogada como thriller sensual, explora los límites del deseo y la pasión
Con una trama que explora el deseo, las relaciones humanas y los límites entre la pasión y el peligro, Deseo se suma al catálogo de Netflix como una de las apuestas más llamativas del mes. Su mezcla de drama, suspenso y escenas subidas de tono la convierten en una opción ideal para los fanáticos de las series y películas con un enfoque adulto y un thriller que mantiene la intriga hasta el final.
Netflix: de qué trata la película Deseo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Deseo versa: "El apasionado romance entre una abogada y el entrenador de natación de su hija se convierte en un juego retorcido donde, al final, todos pierden el control".
La vida de Lucero (Ludwika Paleta) parece perfecta: una familia acomodada, un marido devoto y dos hijos que representan la imagen ideal de una familia ideal. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad se esconde una profunda insatisfacción.
Cuando Matías, un joven entrenador de natación contratado por su marido, irrumpe en sus vidas, Lucero se ve envuelta en una relación arriesgada y absorbente. A medida que el secretismo, el deseo y los celos se apoderan de ellos, los límites familiares comienzan a desmoronarse, atrapando a madre e hija en un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir todo lo que Lucero ha construido.
Netflix: tráiler de la película Deseo
Reparto de Deseo, la película de Netflix
- Ludwika Paleta como Lucero
- José María Yázpik como Fernando
- Óscar Casas como Matías
- Pilar Pascual como Viviana
- Leonardo Ortizgris como Miguel
- Matías Coronado como Julián
- Gabriela Zamora como Malena
- Jaydy Michel como Sandra
Dónde ver la película Deseo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Deseo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Deseo se puede ver en Netflix.
- España: la película Deseo se puede ver en Netflix.