La nueva serie de Anya Taylor-Joy llegó a Apple TV y promete convertirse en una obsesión
La serie fue producida por Reese Witherspoon y Cassie Pappas. Está basada en una novela de Marisa Stapley
En esta oportunidad, traemos como recomendación un reciente estreno que no te dejará despegarte de la pantalla. Es protagonizada por Anya Taylor-Joy, la actriz conocida por participar en Gambito de dama.
La miniserie en cuetión se llama Lucky y es una producción estadounidense de suspenso y crimen creada por Jonathan Tropper para Apple TV. Fue producida por Reese Witherspoon y Cassie Pappas, y está inspirada en la novela homónima de Marisa Stapley que se lanzó en 2021.
¿De qué trata la serie?
"Cuando un robo multimillonario sale mal, la estafadora Lucky (Anya-Taylor-Joy) se ve obligada a escapar. Perseguida tanto por el FBI como por un despiadado jefe del crimen, Lucky debe luchar por su vida y por encontrar una salida.
El tráiler de la serie muestra que Lucky recibió todo su entrenamiento de su padre, John Armstrong. Él la introdujo a ese mundo de trucos y riesgo, y ahora ella quiere escapar.
Priscilla Matheson, una líder mafiosa peligrosa y suegra de Lucky, formará parte del enorme problema que sigue a la protagonista.
Lucky tuvo su estreno mundial el 15 de julio, con sus dos primeros episodios disponibles el mismo día (tiene 7). Apple TV lanzará un capítulo nuevo cada miércoles hasta el gran final programado para agosto; será el clásico ritmo semanal que Apple, y la industria de streaming en general.
Tráiler
Reparto de Lucky
- Anya Taylor-Joy como Luciana "Lucky" Armstrong.
- Annette Bening es Priscilla Masterson.
- Clifton Collins Jr. interpreta a Harris Dutch.
- Aunjanue Ellis-Taylor como la agente Billie Rand.
- Timothy Olyphant es John Armstrong.
- Drew Starkey como Cary Masterso.
En pocas palabras
- Estreno en Apple TV+: la nueva serie "Lucky", protagonizada por Anya Taylor-Joy, se basa en la novela de Marisa Stapley y sigue a una estafadora en fuga.
- Trama principal: la protagonista debe escapar del FBI y de un peligroso jefe del crimen tras un robo fallido, mientras lidia con su suegra mafiosa.
- Estreno y ritmo semanal: la miniserie consta de 7 episodios; los dos primeros se estrenaron el 15 de julio, con estrenos semanales hasta agosto.