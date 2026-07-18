La nueva serie de Anya Taylor-Joy llegó a Apple TV y promete convertirse en una obsesión

Es protagonizada por Anya Taylor-Joy. Imagen: Apple TV.

¿De qué trata la serie?

"Cuando un robo multimillonario sale mal, la estafadora Lucky (Anya-Taylor-Joy) se ve obligada a escapar. Perseguida tanto por el FBI como por un despiadado jefe del crimen, Lucky debe luchar por su vida y por encontrar una salida.

El tráiler de la serie muestra que Lucky recibió todo su entrenamiento de su padre, John Armstrong. Él la introdujo a ese mundo de trucos y riesgo, y ahora ella quiere escapar.

Lauren Neustadter, Jonathan Tropper, Reese Witherspoon, Cassie Pappas y Jonathan Van Tulleken fueron productores ejecutivos. Imagen: Apple TV.

Priscilla Matheson, una líder mafiosa peligrosa y suegra de Lucky, formará parte del enorme problema que sigue a la protagonista.

Lucky tuvo su estreno mundial el 15 de julio, con sus dos primeros episodios disponibles el mismo día (tiene 7). Apple TV lanzará un capítulo nuevo cada miércoles hasta el gran final programado para agosto; será el clásico ritmo semanal que Apple, y la industria de streaming en general.

Tráiler

Reparto de Lucky