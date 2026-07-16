¿Te gustan las historias que combinan comedia, acción, y aventura? En esta ocasión, tenemos una recomendación perfecta para los amantes del género: una serie que fue estrenada recientemente y está disponible en Prime Video.
Prime Video estrenó una serie con un elenco de lujo que supera todas las expectativas
La serie cuenta una historia llena de vida y con un corazón tierno. Es protagonizada por Octavia Spencer
Juntas o Muertas (Ride or Die) es una serie de televisión estadounidense de acción, aventuras y comedia creada por Tessa Coates. Cuenta con la participación de un elenco de actores liderado por Octavia Spencer, la famosa actriz de Historias Cruzadas y Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma; Hannah Waddingham, de Game of Thrones; y Bill Nighy de Piratas del Caribe.
La serie se estrenó el 15 de julio de 2026, exclusivamente en Prime Video. Tiene ocho episodios de entre 45 y 55 minutos cada uno, y relata una historia verdaderamente atrapante.
¿De qué trata la serie?
"Debbie y Judith son dos mejores amigas que deben salir huyendo cuando Debbie descubre que Judith no es contadora forense, sino sicaria internacional. Además de que una misteriosa persona las persigue, el esposo de Debbie está involucrado en un caso de corrupción, por lo que deben recorrer Europa en una carrera contrarreloj para desenmarañar la verdad y salvar sus vidas", revela la descripción de Prime Video.
La serie gira en torno a las mejores amigas Debbie Claybourne y Judith Burton, quienes creían que se conocían muy bien. Sin embargo, Debie descubre que Judith es una asesina internacional.
Cuando aparece una misteriosa figura de su pasado y un golpe va realmente mal, sus mundos se desmoronan y están obligadas a huir en una carrera a contrarreloj a lo largo de Europa, mientras son perseguidas por las fuerzas de la ley, asesinos entrenados y criminales muy entrenados.
Juntas o Muertas ha cosechado buenos comentarios por parte de la crítica especializada. The Hollywood Reporter afirmó: "Impulsada por la química tan entrañable que hay entre Waddingham y Octavia Spencer (en el papel de Debbie, la mejor amiga de Judith), es una aventura llena de vida con un corazón sorprendentemente tierno".
En Screen Rant afirmaron haber tenido expectativas altísimas, aunque las actrices protagonistas "las superaron". Por su lado, en The Wall Street Journal comentaron que Waddingham y Spencer, son tan divertidas y encantadoras que cualquier espectador queda enganchado con la serie.
Reparto
- Octavia Spencer es Debbie Claybourne.
- Hannah Waddingham como Judith Burton.
- Bill Nighy interpreta al director.
- Ed Skrein como Billy Donovan.
- Sylvia Hoeks es Ana.
- Calam Lynch como Sam.