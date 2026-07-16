Prime Video estrenó una serie con un elenco de lujo que supera todas las expectativas

Hannah Waddingham y Octavia Spencer protagonizan la serie. Imagen: Prime Video.

¿De qué trata la serie?

"Debbie y Judith son dos mejores amigas que deben salir huyendo cuando Debbie descubre que Judith no es contadora forense, sino sicaria internacional. Además de que una misteriosa persona las persigue, el esposo de Debbie está involucrado en un caso de corrupción, por lo que deben recorrer Europa en una carrera contrarreloj para desenmarañar la verdad y salvar sus vidas", revela la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno a las mejores amigas Debbie Claybourne y Judith Burton, quienes creían que se conocían muy bien. Sin embargo, Debie descubre que Judith es una asesina internacional.

Cuando aparece una misteriosa figura de su pasado y un golpe va realmente mal, sus mundos se desmoronan y están obligadas a huir en una carrera a contrarreloj a lo largo de Europa, mientras son perseguidas por las fuerzas de la ley, asesinos entrenados y criminales muy entrenados.

La serie se estrenó el 15 de julio de 2026. Imagen: Prime Video.

Juntas o Muertas ha cosechado buenos comentarios por parte de la crítica especializada. The Hollywood Reporter afirmó: "Impulsada por la química tan entrañable que hay entre Waddingham y Octavia Spencer (en el papel de Debbie, la mejor amiga de Judith), es una aventura llena de vida con un corazón sorprendentemente tierno".

En Screen Rant afirmaron haber tenido expectativas altísimas, aunque las actrices protagonistas "las superaron". Por su lado, en The Wall Street Journal comentaron que Waddingham y Spencer, son tan divertidas y encantadoras que cualquier espectador queda enganchado con la serie.

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