Netflix y los detalles de 'La casa en la pradera' que quizas pasaron desapercibidos

Para los fanáticos de la versión original de 1974, el nombre de Alison Arngrim está ligado al de la malvada y caprichosa Nellie Oleson, la enemiga de Laura Ingalls.

La actriz hace un sorpresivo cameo en el segundo episodio interpretando a Ida, una mujer de aspecto inquietante y ermitaño que vive en el bosque. "Pensé: '¡Qué escalofriante! ¡Me encanta! ¡Voy para allá!'" declaró Arngrim en una entrevista con Tudum

Además, Arngrim aprovechó el rodaje para bendecir a Willa Dunn, la actriz encargada de encarnar a la nueva Nellie Oleson en los próximos episodios, aconsejándole tomárselo con humor negro y disfrutar del "odio" del público.

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La participación de Megan Follows

Otro de los grandes aciertos de la producción para conectar con los amantes de los dramas de época es la inclusión de la prestigiosa actriz canadiense Megan Follows, quien protagonizó en 1985 la serie 'Ana de las Tejas Verdes'. La actriz aparece en 'La casa de la pradera' intepretando a la abuela de Mary y Laura Ingalls.

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¿Por qué Independence y no Walnut Grove?

A diferencia de la serie clásica de los años 70 que inmortalizó al pueblo de Walnut Grove (Minnesota), la primera temporada de esta remake de Netflix decide respetar el orden cronológico de los libros originales. Es por eso que la trama arranca con la travesía familiar y el asentamiento en Independence (Kansas).