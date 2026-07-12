Todo lo que es nostálgico cotiza en alto en el streaming, y es por eso que Netflix apostó por una remake de 'La familia Ingalls' que se llama 'La casa en la pradera'.
Netflix y los detalles de 'La casa en la pradera' que quizas pasaron desapercibidos
La remake de Netflix ha presentado algunas novedades que en la serie de los años 70 no estaban. A continuación los detalles
Esta nueva producción busca retomar lo mejor de aquel icónico drama setentero que marcó a fuego a múltiples generaciones. Existen algunos detalles o guiños nostálgicos que seguramente pasaron desapercibidos para el público en general, pero que a continuación destacaremos.
Detalles de 'La casa en la pradera' que quizás pasaron desapercibidos
El cameo de Alison Arngrim
Para los fanáticos de la versión original de 1974, el nombre de Alison Arngrim está ligado al de la malvada y caprichosa Nellie Oleson, la enemiga de Laura Ingalls.
La actriz hace un sorpresivo cameo en el segundo episodio interpretando a Ida, una mujer de aspecto inquietante y ermitaño que vive en el bosque. "Pensé: '¡Qué escalofriante! ¡Me encanta! ¡Voy para allá!'" declaró Arngrim en una entrevista con Tudum
Además, Arngrim aprovechó el rodaje para bendecir a Willa Dunn, la actriz encargada de encarnar a la nueva Nellie Oleson en los próximos episodios, aconsejándole tomárselo con humor negro y disfrutar del "odio" del público.
La participación de Megan Follows
Otro de los grandes aciertos de la producción para conectar con los amantes de los dramas de época es la inclusión de la prestigiosa actriz canadiense Megan Follows, quien protagonizó en 1985 la serie 'Ana de las Tejas Verdes'. La actriz aparece en 'La casa de la pradera' intepretando a la abuela de Mary y Laura Ingalls.
¿Por qué Independence y no Walnut Grove?
A diferencia de la serie clásica de los años 70 que inmortalizó al pueblo de Walnut Grove (Minnesota), la primera temporada de esta remake de Netflix decide respetar el orden cronológico de los libros originales. Es por eso que la trama arranca con la travesía familiar y el asentamiento en Independence (Kansas).