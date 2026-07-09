Este jueves 9 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix sorprendió al mundo con el estreno de una de las producciones que promete convertirse en la más aclamada del catálogo.
Netflix: la serie de época de 8 capítulos que llegó para ser la más aclamada del universo
Netflix acaba de estrena runa de las series de época más esperadas, basada en las novelas de Laura Ingalls Wilder
Estamos hablando de La casa de la pradera, una serie creada por Rebecca Sonnenshine que está basada en los emblemáticos libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder. Esta nueva versión combina un drama familiar esperanzador con un relato épico de supervivencia.
Con solo 8 capítulos, La casa de la pradera "es una reinterpretación digna de elogio que se adapta a los libros de Wilder y a su espíritu, sincera en su propósito y respetuosa en su ejecución", declaró Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter.
David Brown de Radio Times expresó: "Un drama familiar indudablemente conmovedor que se atreve a plantear algunas preguntas difíciles sobre el verdadero precio del progreso".
Netflix: de qué trata la serie La casa de la pradera
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La casa de la pradera versa: "La unida familia Ingalls ha viajado al Oeste en busca de una vida mejor. Ahora, su sobrevivencia depende del amor, la determinación... y el apoyo mutuo".
Netflix: tráiler de la serie La casa de la pradera
Reparto de La casa de la pradera, serie de Netflix
- Luke Bracey
- Crosby Fitzgerald
- Alice Halsey
- Skywalker Hughes
- Warren Christie
- Jocko Sims
- Meegwum Fairbrother
- Alyssa Wapanatahk
- Wren Zhawenim Gotts
- Barrett Doss
- Mary Holland
- Michael Hough
- Kowen Cadorath
- Ryan Robbins
- Maclean Fish
Dónde ver la serie La casa de la pradera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La casa de la pradera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La casa de la pradera se puede ver en Netflix.
- España: la serie La casa de la pradera se puede ver en Netflix.