Netflix: la serie de época de 8 capítulos que llegó para ser la más aclamada del universo

Estamos hablando de La casa de la pradera, una serie creada por Rebecca Sonnenshine que está basada en los emblemáticos libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder. Esta nueva versión combina un drama familiar esperanzador con un relato épico de supervivencia.

Con solo 8 capítulos, La casa de la pradera "es una reinterpretación digna de elogio que se adapta a los libros de Wilder y a su espíritu, sincera en su propósito y respetuosa en su ejecución", declaró Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter.