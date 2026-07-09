Netflix: tiene 7 capítulos, es casi terapéutica y es ideal para los amantes de Virgin River

Tal es el caso de la serie Volver a florecer, un drama reconfortante, encantador y casi terapéutico que desarrolla una historia conmovedora. La oferta de Netflix cuenta con solo 7 capítulos, llegó a la plataforma en 2025 y fue dirigida por Nina Swart y creada por Louis Pretorius y Albert Snyman.

Netflix: tráiler de la serie Volver a florecer

Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer

La sinopsis oficial de la serie Volver a florecer versa: “Fleur lo pierde todo cuando un video de su peor momento se hace viral, lo que la obliga a volver a vivir con sus padres… y empezar de cero”.