La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares del mundo, lo que no es casualidad. Dentro de su catálogo, cuenta con producciones aclamadas por los suscriptores y, especialmente, por la crítica internacional.
Netflix: tiene 7 capítulos, es casi terapéutica y es ideal para los amantes de Virgin River
La serie ofrece una experiencia reconfortante y terapéutica en Netflix, conectando con el público aficionado a producciones como Virgin River
Tal es el caso de la serie Volver a florecer, un drama reconfortante, encantador y casi terapéutico que desarrolla una historia conmovedora. La oferta de Netflix cuenta con solo 7 capítulos, llegó a la plataforma en 2025 y fue dirigida por Nina Swart y creada por Louis Pretorius y Albert Snyman.
Netflix: tráiler de la serie Volver a florecer
Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer
La sinopsis oficial de la serie Volver a florecer versa: “Fleur lo pierde todo cuando un video de su peor momento se hace viral, lo que la obliga a volver a vivir con sus padres… y empezar de cero”.
La serie gira en torno a Fleur (Amalia Uys), una madre soltera que hace de todo para salvar su restaurante y pasa por un intenso momento de desgracia por la muerte de su esposo. Pero no puede detener la crisis y lo termina perdiendo todo.
Buscando una nueva oportunidad, Fleur intentará comenzar de nuevo, mudándose a su ciudad natal: la bella Wilderness, un pueblo costero ubicado en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica.
Reparto de Volver a florecer, serie de Netflix
- Amalia Uys (Fleur)
- Michelle Botes (Abigail)
- Jane de Wet (Kelly)
- Armand Aucamp (Werner)
- Edwin van der Walt (André)
- Rika Sennett (Mari)
- Marvin-Lee Beukes (Michael)
- Joshua Daniel Eady (Nick)
- Dawid Minnaar (Johnathan)
Dónde ver la serie Volver a florecer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
- España: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.