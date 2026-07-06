Scott Adkins y Alice Eve son los protagonistas de una de las películas más vistas de Netflix, que arrasa en el puesto número 5. Se trata de Sin refugio, una producción dirigida por Nick McKinless que no deja de sumar reproducciones en la plataforma de streaming.
La película de suspenso con escenas subidas de tono que está entre las más vistas de Netflix
Alice Eve es la protagonista de esta película que arrasa como una de las más vistas de la plataforma de Netflix
Sin refugio es una película que combina elementos claves para una maratón asegurada: acción, suspenso y escenas violentas. A lo largo de 1 hora y 29 minutos, esta producción de 2024 que está en Netflix propone una historia atrapante.
Sin embargo, no recibió demasiados elogios por parte de la crítica especializada. Aunque, desde El antepenúltimo mohicano, afirmaron que "Take Cover fluye a compás sostenido y sin distracciones, resolviéndose en unos 86 minutos óptimos para los compartimentos que el cine de categoría B ocupa".
Netflix: de qué trata la película Sin refugio
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sin refugio versa: "La estadía de un asesino en un penthouse de cristal se vuelve mortal cuando un despiadado francotirador lo pone en su mira y debe luchar por sobrevivir sin tener dónde esconderse".
La trama de Sin refugio sigue a un francotirador profesional que se encuentra atrapado en un ático de cristal y debe encontrar una manera de sobrevivir y escapar con poca o ninguna cobertura entre él y el asesino que lo mantiene cautivo.
Netflix: tráiler de la película Sin refugio
Reparto de Sin refugio, película disponible en Netflix
- Scott Adkins como Sam
- Alice Eve como Tamara
- Jack Parr como Ken
- Madalina Bellariu Ion como Mona
- Alba De Torrebruna como Lily
- Renars Latkovskis como Mirko
Dónde ver la película Sin refugio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sin refugio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sin refugio se puede ver en HBO Max y Disney Plus.
- España: la película Sin refugio se puede alquilar en Apple TV.