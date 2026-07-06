La película de suspenso con escenas subidas de tono que está entre las más vistas de Netflix

Sin refugio es una película que combina elementos claves para una maratón asegurada: acción, suspenso y escenas violentas. A lo largo de 1 hora y 29 minutos, esta producción de 2024 que está en Netflix propone una historia atrapante.

Sin embargo, no recibió demasiados elogios por parte de la crítica especializada. Aunque, desde El antepenúltimo mohicano, afirmaron que "Take Cover fluye a compás sostenido y sin distracciones, resolviéndose en unos 86 minutos óptimos para los compartimentos que el cine de categoría B ocupa".